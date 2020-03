PSA ha negato che la fusione con FCA sia minacciata dal coronavirus

PSA ha negato la speculazione che la fusione pianificata con Fiat Chrysler Automobiles sia minacciata a causa delle ricadute economiche dell’epidemia di coronavirus. Agence France-Presse, con sede a Parigi, ha recentemente affermato che i termini finanziari della fusione sono stati messi in discussione e che potrebbe essere necessario rivedere le specifiche dell’accordo. In una dichiarazione data a Auto News, tuttavia, PSA ha affermato di rimanere impegnata nella fusione nonostante il coronavirus riduca drasticamente la capitalizzazione di mercato di entrambe le società.

PSA e FCA hanno firmato un protocollo d’intesa a dicembre 2019 per una fusione alla pari con l’intenzione di concludere l’affare tra 12 e 18 mesi. Si ritiene che i team dei due gruppi in Francia e in Italia stiano lavorando su dettagli operativi e presentando documenti alle autorità antitrust competenti. Nell’ambito della fusione, gli azionisti FCA riceveranno un dividendo speciale di $ 6,1 miliardi. Inoltre, gli azionisti di PSA riceveranno la quota del 46% della casa automobilistica del fornitore francese Faurecia che dovrebbe essere scartata come parte dell’accordo.

Mentre parlava poco dopo l’annuncio della fusione, Carlos Tavares – che diventerà l’amministratore delegato della società combinata – ha affermato che nessun marchio verrà tagliato, affermando che il portafoglio di marchi dell’azienda è la loro più grande risorsa. È stato anche affermato che PSA potrebbe abbandonare i suoi piani per tornare sul mercato statunitense e invece vendere alcuni dei suoi modelli con il marchio Chrysler, ma questo rimane una speculazione e non è confermata.