Futuro Ferrari: spunta Daniil Kvyat

Con la stagione 2020 di Formula 1 che appare sempre più sospesa a causa del Coronavirus, si alimenta il mercato piloti e si può anche fantasticare. A dire il vero non c’è ancora molto di cui discutere, visto che quanto fissato già a fine 2019 risulta ancora valido. Tra i rinnovi più importanti ci sono quelli dei due giovani rampolli di Ferrari e Red Bull. Leclerc e Verstappen hanno infatti firmato su contratti milionari con proposte che li porteranno a rappresentare il team di riferimento per molti anni ancora.

L’interrogativo più nobile del parterre è quello fissato dal contratto di Sebastian Vettel, in scadenza a fine 2020. Sebbene il team principal della Scuderia, Mattia Binotto, ha ammesso più volte di preferire ancora il tedesco e sebbene i tempi per la definizione della situazione vengono definiti “brevi”, ancora nulla si sa sul futuro della Ferrari.

L’ipotesi Kvyat

Ora che nelle scorse settimane si sono rincorse idee sempre più pressanti di un possibile futuro in McLaren per Sebastian Vettel, si affaccia un altro pretendente per il sedile che affiancherà Charles Leclerc se il tedesco dovesse abbandonare il Cavallino Rampante. Si tratta del russo Daniil Kvyat. Il giovane, classe 1994, può contare per esempio sul medesimo manager di cui dispone anche Leclerc: Nicolas Todt. Kvyat, attualmente di stanza in Alpha Tauri, ha parlato con Sky Sport dell’eventualità e del pensiero rivolto alla Ferrari del 2021: “La cosa importante in questo momento è fare del mio meglio in Alpha Tauri. Se penso alla Ferrari? In questo nostro sport non si sa mai come potrebbero andare le cose. Abbiamo tante possibilità se si fa bene. Vedremo in futuro come andranno le cose”.

A dire il vero Daniil Kvyat ha già un passato a Maranello. Proprio nella Scuderia ha trascorso il 2018 lavorando allo sviluppo della monoposto. Una tessera molto importante che potrebbe costituire un valido supporto per il futuro del russo in ottica Ferrari. Lo scorso anno Kvyat, con la Toro Rosso, ha anche agguantato un podio al Gran Premio di Germania: “È stata una immensa gioia per me, un risultato storico. Ora devo lavorare per portare a casa la prima vittoria nel Circus. Darò il massimo per riuscirci” ha concluso Kvyat.