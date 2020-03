Ferrari esprime “solidarietà” per l’Italia nel mezzo dell’epidemia di Coronavirus

Il capo della Ferrari, Mattia Binotto, ha espresso “solidarietà” per il popolo italiano in occasione dell’epidemia di coronavirus che ha visto oltre 40.000 casi in tutto il paese. L’Italia è attualmente il paese europeo più colpito dalla pandemia di Covid-19 con il suo numero totale di casi e ha il più alto numero di morti (3.405 a partire da venerdì) in tutto il mondo. La famiglia Agnelli, che controlla la Ferrari e la Fiat, ha donato 10 milioni di euro al governo nazionale per aiutare a gestire l’epidemia, oltre a fornire servizi di auto per cibo e medicine.

Binotto afferma che i pensieri della Ferrari sono nei confronti del paese durante la crisi. “La salute dei nostri dipendenti è importante. È la nostra massima priorità ”, ha detto Binotto al sito ufficiale della F1. Siamo riusciti ad andare a Melbourne, anche se non è stato facile essere lì perché abbiamo dovuto cambiare anche il nostro piano sui voli.”

“Ma più di questo è ciò che sta accadendo in Italia, di cui siamo preoccupati. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutto il nostro personale qui. A causa del coronavirus, la produzione a Maranello è stata interrotta per la Ferrari, così come per le operazioni su strada del costruttore. Mentre la F1 ha anticipato la pausa estiva a marzo-aprile a causa del rinvio / annullamento delle prime sette gare, Binotto ha provato vari programmi di sviluppo prima della loro chiusura. “Ci sono molte restrizioni che sono state applicate per ridurre al minimo i rischi di contagio e ciò sta influenzando la nostra capacità di sviluppo”, ha aggiunto.

“Ora ovviamente è tutto in sospeso. Prima dell’arresto, abbiamo cercato di ricalibrare i programmi di sviluppo sulla base di varie ipotesi di calendario ma, ovviamente, dobbiamo aspettare l’evoluzione della diffusione del coronavirus nel mondo e i suoi effetti sulla ripresa delle attività. Solo quando avremo un quadro più preciso saremo in grado di capire cosa saremo in grado di portare in pista nel primo Grand Prix della stagione. Dobbiamo capire come si svilupperà la situazione, ma speriamo di poter tornare al più presto possibile, una volta che le condizioni saranno giuste. Da parte nostra, siamo pronti a supportare la F1 e la FIA in questa delicata fase”.