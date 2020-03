Binotto conferma: “Avremo una teleconferenza con altri team di F1 per il 2021”

La Formula 1 sarà soggetta ad una revisione di regole e regolamenti per la stagione 2021, ma tutto questo ora sembra in dubbio a causa del coronavirus. Mentre l’azione in pista si è fermata per tutti, la Ferrari non ha nemmeno accesso alla fabbrica a causa di un blocco alla produzione imposto dai dirigenti. Pertanto, anche qualsiasi lavoro previsto per la modifica delle norme e del regolamento del 2021 è stato rinviato. Ciò potrebbe significare che la squadra italiana è gravemente ostacolata per la stagione 2021. Il caposquadra Mattia Binotto conferma che ci sarà un incontro di gruppo per discutere dell’impatto sul 2021.

Mattia Binotto conferma che ci sarà un incontro di gruppo per discutere dell’impatto del coronavirus sul 2021

“Avremo una teleconferenza con tutti gli altri team, F1 e FIA ​​per discutere della situazione e dell’impatto che avrà non solo su questa stagione ma anche su quella successiva. Dobbiamo valutare attentamente ogni aspetto e vedere se non è davvero il caso di pensare di posticipare l’introduzione delle nuove regole tecniche del 2021 “, ha detto Binotto al sito ufficiale della Formula 1. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in Formula 1.

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto pensa a Vettel per il futuro, ma Ricciardo non commenta possibili voci