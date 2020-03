FCA si affida a Cerence Drive per il suo nuovo Uconnect 5

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) è diventata l’ultima casa automobilistica ad adottare Cerence Drive. La soluzione di riconoscimento vocale è stata integrata nel nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 annunciato a gennaio.

Quest’ultimo verrà distribuito sull’intera gamma di nuovi prodotti del gruppo automobilistico italo-americano, permettendo ai conducenti di utilizzare il nome del marchio del proprio veicolo come parola chiave per richiamare l’assistente vocale. Ad esempio, un possessore di una vettura Jeep potrà attivare il sistema dicendo semplicemente “Hey, Jeep”.

Cerence Drive: il nuovo sistema Uconnect 5 di FCA dispone di questa famosa soluzione di riconoscimento vocale

Successivamente, il conducente potrà dire il comando desiderato per chiedere allo Uconnect 5 di eseguire un’attività specifica come avviare il navigatore. Il motore di riconoscimento vocale di Cerence Drive utilizza la comprensione del linguaggio naturale per fornire un’interfaccia utente con maggiori capacità di conversazione.

Sanjay Dhawan, CEO di Cerence, ha detto: “Lo Uconnect rimane uno dei sistemi multimediali e di infotainment più interessanti presenti oggi sul mercato e gli ultimi aggiornamenti rappresentano un significativo passo in avanti per FCA. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con FCA e siamo impegnati a continuare il nostro lavoro insieme per progettare, sviluppare e implementare il riconoscimento vocale avanzato e di conversazione in auto“.

Fiat Chrysler Automobiles è uno dei tanti gruppi automobilistici che ha mantenuto il suo rapporto con Cerence Drive dopo lo spin-off da Nuance Communications. FCA aveva precedentemente implementato la piattaforma Dragon Drive di Nuance sui suoi veicoli Fiat. Infine, recentemente è stato annunciato che le nuove auto connesse e smart dei vari brand del gruppo saranno dotate della tecnologia eSIM di IDEMIA.