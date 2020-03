Ram 1500 EcoDiesel 2020: ecco quanto consuma il nuovo motore diesel

L’anno scorso, Ram ha condiviso i dettagli del tanto atteso motore EcoDiesel V6 da 3 litri di terza generazione. Rispetto alla precedente iterazione, il propulsore è stato fortemente rivisto con circa l’80% di nuovi componenti e ora è capace di sviluppare una potenza di 263 CV e 650 nm di coppia massima.

Anche se non è il massimo in termini di potenza nel segmento dei veicoli diesel da mezza tonnellata, il nuovo EcoDiesel di FCA è in grado di caricare fino a 5698 kg. Molti sono rimasti impressionati dalla raffinatezza e dalle prestazioni proposte dal nuovo propulsore presente sotto il cofano del Ram 1500 EcoDiesel 2020.

Ram 1500 EcoDiesel 2020: il nuovo EcoDiesel riesce a promettere dei consumi davvero ottimi

Mopar Insiders ha condotto un interessante test negli ultimi giorni grazie a un esemplare consegnatogli da Ram Canada. Si tratta di un esemplare Limited Black con RamBox e il nuovo portellone multifunzione.

Gli editori del famoso sito Internet hanno condiviso quelli che sono i consumi di carburante ottenuti dopo aver effettuato un test in autostrada. Si tratta dello stesso percorso usato da Mopar Insiders per testare precedentemente l’Hemi V8 da 5.7 litri del Ram Rebel 2019 e il Pentastar V6 da 3.6 litri del 1500 Big Horn 2019.

L’intero percorso è lungo 172 km. Gli editori hanno riempito completamente il serbatoio del Ram 1500 EcoDiesel 2020 e si sono diretti verso l’autostrada. Con il cruise control adattivo impostato a 112 km/h, il veicolo ha camminato per 1 ora e 41 minuti sull’autostrada.

Secondo il display TFT del quadro strumenti, i tester avevano a disposizione una media di 8 litri per 100 km. Il risultato finale è stato addirittura inferiore con 7,8 litri consumati ogni 100 km percorsi. Questo dato ha permesso al 1500 EcoDiesel 2020 di battere facilmente il Rebel 2019 con Hemi V8 da 5.7 litri e persino il 1500 Big Horn 2019 con Pentastar V6.

Nel complesso, gli esperti di Mopar Insiders sono rimasti piacevolmente colpiti dal nuovo propulsore EcoDiesel V6 da 3 litri in quanto estremamente silenzioso, fluido e prestante.