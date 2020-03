Alfa Romeo Giulia: un giocatore di Forza Horizon 4 ha creato una livrea ispirata al coronavirus

Un giocatore di Forza Horizon 4 ha creato una livrea COVID-19 per l’Alfa Romeo Giulia Forza Edition. Praticamente tutti coloro che stanno giocando a questo famoso titolo possono scaricarla usando lo share code presente nella foto qui sotto.

Visto che il coronavirus continua a mietere sempre più vittime in tutto il mondo, tutti i governi consigliano alle persone di restare a casa il più possibile e prendere le giuste precauzioni per non rischiare di essere infettati.

Alfa Romeo Giulia: disponibile la livrea COVID-19 per il gioco Forza Horizon 4

Tutti player di Forza Horizon 4, soprattutto i fan della berlina del Biscione, possono consolarsi in parte con questa livrea personalizzata che su Reddit ha ricevuto migliaia di apprezzamenti.

Come spiegato dal creatore della livrea, la skin CODIV-19 per l’Alfa Romeo Giulia non ha alcun intento di offendere bensì rende più consapevoli le persone di come possono proteggersi dal virus. In particolare, il creatore ha spiegato che “non vuole mancare di rispetto a nessuno con questa livrea ed è solo qualcosa su cui ha lavorato mentre è bloccato dentro la sua casa”.

Se creare o meno una livrea COVID-19 per un’auto in questi tempi difficili è una buona idea o meno è qualcosa che rimane da vedere ma alla fine forse questi progetti possono aiutare le persone a restare al sicuro e a seguire i consigli degli esperti, delle autorità e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

In questo momento, il coronavirus ha infettato oltre 181.000 persone in tutto il mondo mentre i decessi accertati sono oltre 7000. Nella speranza che i prossimi giorni siano migliori, vi ricordiamo che tutti gli interessati possono effettuare il download della livrea COVID-19 per l’Alfa Romeo Giulia Forza Edition utilizzando lo share code presente nell’immagine sopra.