Formula 1: Il Gran Premio di Monaco sarà cancellato?

Con l’annullamento o il rinvio di diversi Grand Prix di Formula 1, il Gran premio di Monaco sembrava poter diventare il primo ad aprire la stagione per la Formula 1. Quel piano tuttavia sembra adesso essere stato cancellato. La data di inizio della stagione di Formula 1 nel 2020 verrà spostata sempre più avanti. Dopo che la gara in Australia è stata annullata poco prima della partenza e la stagione è stata posticipata a maggio, si pensa che purtroppo per la partenza del campionato dovremo aspettare ancora di più.

Il Gran Premio di Monaco il prossimo 24 maggio è stato visto nei giorni scorsi come possibile apripista della stagione, ma questa possibilità non sembra che si concretizzerà. In effetti, il governo di Monaco ha deciso di chiudere tutti i luoghi pubblici “non essenziali”, dopo che il terzo caso di COVID-19 è stato trovato in città venerdì. Dunque al momento sembra improbabile che il Grand Prix di Monaco possa continuare. In tal caso, sarà la prima volta dal 1954 che non si tiene alcuna gara di Formula 1 in città.

Se la gara non può svolgersi a Monaco, dovrà essere presa in considerazione un’altra gara di apertura della stagione di Formula 1. La prossima gara in calendario è il Baku Grand Prix il 7 giugno, con la gara a Montreal una settimana dopo. Ma ovviamente l’organizzazione della Formula 1 vorrà fare tutto il possibile per mantenere il “gioiello della corona” dello sport sul calendario in un modo o nell’altro.