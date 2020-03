FCA lancia la seconda stagione di What’s Behind | Video

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ritorna con la sua docuserie What’s Behind in cui mostra il dietro le quinte del suo reparto ricerca e sviluppo. La seconda stagione si concentra sui processi, sui metodi e sulle tecnologie dedicati ai veicoli elettrificati che diventano sempre più connessi e autonomi con il passare del tempo.

Tutto questo viene raccontato tramite delle immagini spettacolari di luoghi inaccessibili. Grazie a questa clip, possiamo vedere come il gruppo automobilistico italo-americano si stia muovendo verso la mobilità sostenibile. Con questo nuovo video, inoltre, FCA vuole far conoscere a tutti il lavoro svolto dal team e le tendenze che sta adottando nello sviluppo delle sue vetture.

What’s Behind: FCA annuncia la seconda stagione della sua docuserie

La prima stagione di What’s Behind si è concentrata principalmente sugli aspetti legati allo sviluppo dei veicoli. Gli ultimi modelli hanno dimostrato come le persone chiedono sempre più alle case automobilistiche, cioè sviluppare dei veicoli più tecnologici ed efficienti.

Tuttavia, queste vetture sta cambiando anche vari aspetti riguardanti la produzione e l’ingegnerizzazione e portano alla nascita di nuove sfide che riguardano sicurezza e dinamica di guida. In ogni caso, per Fiat Chrysler Automobiles qualità, sicurezza, affidabilità e comfort restano i quattro principi fondamentali per poter costruire una vettura.

Gli ingegneri e i tecnici svolgono una serie di verifiche per testare al meglio ogni auto realizzata. Gli ultimi esempi di ciò sono la nuova Fiat 500 elettrica e le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm. Concludiamo questo articolo proponendovi il video ufficiale della seconda stagione di FCA What’s Behind.