Cambiamenti nella struttura organizzativa di FCA in Nord America

Dall’inizio di marzo 2020, Martin Horneck è stato nominato responsabile degli acquisti e della catena di fornitura per la regione nordamericana di Fiat Chrysler Automobiles. Riferisce a Mark Stewart, direttore delle operazioni per la regione nordamericana di FCA. Martin Horneck è subentrato a Scott Thiele, nominato capo della pianificazione dei prodotti per FCA in Nord America e coordinatore del piano globale a lungo termine del gruppo. Succede a Richard Cox, che è stato chiamato a nuove responsabilità all’interno del gruppo Fiat Chrysler Automobiles e continua a riferire a Mark Steward nelle sue funzioni alla FCA in Nord America e a Mark Chernoby, direttore della conformità tecnica per Fiat Chrysler Automobiles.

Martin Horneck è laureato all’Università di Phoenix (USA). Nel 1988, ha iniziato la sua carriera in Opel, dove ha ricoperto varie posizioni negli acquisti. Nel 1995, è stato promosso direttore degli acquisti del marchio Opel. Nel 1999 è stato direttore del controllo della produzione, della catena di approvvigionamento e della logistica presso lo stabilimento Eisenach di Opel, in Germania. Nel 2001 è diventato direttore degli acquisti di propulsori, elettricità e prodotti chimici della General Motors. Nel 2007, ha rilevato il dipartimento acquisti di Getrag. Nel 2008 è stato direttore degli acquisti di TRW Automotive. Nel 2013 è entrato in Axalta Coating Systems come Direttore Acquisti e Logistica.

