Jeep Grand Cherokee WJ: una versione pick-up è in fase di sviluppo

WJ è il nome in codice della Jeep Grand Cherokee di seconda generazione. Si tratta di un SUV di medie dimensioni che Jeep ha prodotto in America, Europa e Asia e ha proposto sia in versione a trazione posteriore che a trazione integrale.

Commercializzato allora come il SUV più capace di sempre, il WJ può essere ancora trovato sulle strade americane per via del successo commerciale riscontrato. Sul mercato dell’usato, infatti, la Grand Cherokee WJ è ancora molto popolare, sia per quanto riguarda i modelli con motore AMC a sei cilindri in linea che quelli con V8.

Jeep Grand Cherokee: Smyth Performance sta lavorando su una versione pick-up

Se c’è bisogno di un veicolo utilitario e magari non si ha abbastanza denaro per acquistare il nuovo Gladiator, allora è possibile convertire un WJ in un pick-up grazie a Smyth Performance. Si tratta di una società specializzata in questo tipo di modifiche sui veicoli Volkswagen, Subaru, Dodge Charger e altri ancora.

Purtroppo, al momento sono state condivise soltanto alcune immagini del pick-up WJ e a quanto pare la conversione è partita tagliando la parte finale del tetto e i montanti C e D. Inoltre, il lunotto posteriore dispone di un vetro preso da un Colorado. La speciale Jeep Grand Cherokee WJ vanta un cassone lungo 167 cm.

Le informazioni sul veicolo suggeriscono che l’allestimento Laredo, disponibile su questo pick-up, permette di trasportare fino a 582 kg. Smyth Performance ha scelto la Jeep Grand Cherokee WJ per via della configurazione dell’asse.

Dal punto di vista strutturale, le parti tagliate sono integrate da rinforzi ai montanti centrali e da un sistema di rinforzo presente sullo sfondo che collega il pianale e i laterali del cassone. I potenziali clienti possono ordinare il kit di conversione depositando 500 dollari (circa 440 euro) mentre per la spedizione si dovrà attendere fino a maggio 2020.