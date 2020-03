FCA Argentina ha annunciato un nuovo richiamo, in questo caso per la Fiat Mobi, che copre le unità prodotte tra il 2016 e il 2020 di origine brasiliana in modo che possano essere sistemate gratuitamente, presso un rivenditore della rete ufficiale, mediante la sostituzione dell’interruttore di alimentazione delle luci dei freni.

Secondo la dichiarazione ufficiale, FCA Argentina ha rilevato che il circuito elettrico dell’interruttore della luce del freno è inferiore a quello specificato per la corrente elettrica nel veicolo, causando un sovraccarico. Tale circostanza potrebbe causare un guasto all’interruttore, compromettendo l’illuminazione delle luci dei freni del veicolo.

Come puoi immaginare, se le luci dei freni non si accendono mentre l’auto è in movimento, ciò potrebbe comportare che il resto dei conducenti sulla strada non venga avvisato dell’arresto o della riduzione della velocità dei veicoli coinvolti in questa campagna. , aumentando così la probabilità che si verifichino incidenti a occupanti e / o terze parti.

Il richiamo di FCA Argentina riguarda un totale di 39.276 unità, le cui ultime 8 cifre del numero VIN / Chassis vanno da HB415973 a LY662192. Come notato sopra, copre solo la Fiat Mobi, prodotta in Brasile, tra il 2016 e il 2020. La campagna inizia dal 9 marzo, mediante un precedente spostamento in qualsiasi concessionaria della rete ufficiale FCA e il tempo di lavoro stimato è di circa un’ora, a seconda del flusso di attenzione di ciascun seminario.

Ti potrebbe interessare: Richiamo Ram 2500 e 3500: nuove informazioni emerse sui guasti allo sterzo