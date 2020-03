Il coronavirus complica il 2021 di Pirelli: annullato il test con la Ferrari

Il test sugli pneumatici del 2021 di questo giovedì è stato rinviato a causa del coronavirus. Le misure restrittive a Ferrari e Pirelli hanno costretto le due aziende a rimandarlo, promettendo un recupero del test il prima possibile. Il coronavirus ha uno dei suoi luoghi di principale diffusione in Italia e, quindi, Ferrari e Pirelli hanno scelto di rinviare il test che avevano programmato per giovedì. Certo, dicono che recupereranno questo giorno di prove e lo celebreranno quando possibile. Sarebbe stata una giornata dedicata allo sviluppo di pneumatici per la nuova era della Formula 1, che inizia nel 2021.

“A causa delle politiche di restrizione della società adottate da Ferrari e Pirelli dopo lo scoppio mondiale del coronavirus, il test delle gomme da 18 pollici del 2021 previsto per il 5 marzo a Fiorano è rinviato. Il test verrà riprogrammato appena possibile “, entrambe le parti riferiscono in una dichiarazione sui social network. Il coronavirus ha fatto annullare diversi eventi legati al mondo del Motorsport negli ultimi mesi. Questa nuova malattia ha costretto sia il GP di Formula 1 in Cina – che doveva essere disputato il 17 aprile – sia il Sanya ePrix di Formula E – che era previsto per il 21 marzo – ad essere posticipati.

Anche il Motor Show di Ginevra è stato cancellato, così come il GP del MotoGP Qatar, che non si disputerà dal momento che molti piloti e meccanici dovrebbero affrontare una quarantena di due settimane. Inoltre anche il secondo test della stagione in MotoGP in Thailandia è stato rinviato e si svolgerà a settembre.