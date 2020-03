Fiat Uno: la gamma 2020 è ora più economica

La Fiat Uno si è in qualche modo persa all’interno della gamma della casa automobilistica torinese dedicata al Brasile dopo l’arrivo di Mobi e Argo. Tuttavia, Fiat ora sta cercando di riposizionarla per proporla come un’alternativa ai due veicoli.

Per questo, la gamma 2020 della vettura ha subito un cambiamento del listino prezzi che l’hanno resa più economica o più costosa a seconda del modello scelto. Adesso, gli acquirenti brasiliani potranno acquistare la Fiat Uno 2020 a un prezzo di partenza di 44.190 R$ (circa 8.892 euro), ossia 2300 R$ (circa 463 euro) in meno rispetto al prezzo precedente.

Fiat Uno: la gamma 2020 ottiene sia un aumento che una diminuzione di prezzo in Brasile

Per questa somma è possibile portarsi a casa la versione Attractive 1.0 che utilizza il vecchio motore Fire Evo 8V da 1 litro con potenza di 85 CV e 97 nm di coppia massima, abbinato a un cambio manuale a 5 marce. Tale versione propone aria condizionata, sterzo idraulico, alzacristalli elettrici anteriori con funzione one touch e volante regolabile in altezza. Come optional, invece, è possibile aggiungere radio con porta USB e Bluetooth al prezzo di 1990 R$ (circa 401 euro).

Per la variante con propulsore a tre cilindri Firefly 8V da 1 litro, che eroga 77 CV e 107 nm, bisognerà pagare 46.840 R$ (circa 9.425 euro). Parliamo di 1150 R$ (circa 232 euro) in meno rispetto al prezzo precedente. In più abbiamo tergicristallo posteriore, specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere colorati e altro ancora.

La radio con porta USB e Bluetooth resta un’opzione per questa variante al costo di 2590 R$ (circa 522 euro). Tuttavia il pacchetto include anche computer di bordo con display TFT e volante multifunzione.

La Fiat Uno Way, con il suo design avventuroso e le sospensioni sollevate, diventa più costosa a marzo 2020. La versione con motore Firefly 1.0 da 77 CV ora costa 50.340 R$ (circa 10.129 euro), ossia un aumento di 350 R$ (circa 71 euro) con un equipaggiamento simile a quello della Uno Drive.

La variante 1.3, l’unica ad utilizzare il propulsore Firefly 1.3 da 109 CV, ora costa 350 R$ in più, quindi 54.340 R$ (circa 10.934 euro). Si tratta della versione più completa dell’auto in quanto dispone di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema start-stop, predisposizione radio e computer di bordo con display LCD.