Binotto è “soddisfatto” dei test pre-stagionali

Il numero uno della scuderia Ferrari, il team principal Mattia Binotto si è detto soddisfatto di come sono andate le cose per la sua squadra nelle due settimane di test pre stagionali a Barcellona. “Sono soddisfatto di come sono andati questi test invernali, dal programma completo al modo in cui il team ha lavorato”, ha detto Binotto. “Abbiamo affrontato queste due sessioni di test in un modo molto diverso rispetto allo scorso anno, utilizzando i primi tre giorni per conoscere la nostra auto in tutte le possibili configurazioni “. Nonostante sia soddisfatto dei risultati, Binotto non crede ancora che il suo team sia in grado di eguagliare la Mercedes nel ritmo del giro singolo.

“Negli ultimi due giorni, abbiamo effettuato simulazioni nel weekend di gara con Sebastian e Charles”, ha continuato Binotto. “Credo che le prestazioni sul giro secco non siano ancora dove vogliamo che siano – mentre le indicazioni sono relativamente migliori quando si tratta di affidabilità e lunghe corse, anche se non ancora abbastanza positive. Torneremo a Maranello con una grande quantità di dati da analizzare nella consapevolezza che abbiamo una serie di lavori da svolgere. Ma come squadra ci sentiamo pronti per il Gran Premio d’Australia, che ci darà un’idea più chiara di dove noi stiamo in piedi. “

