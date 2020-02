Fiat Chrysler interromperà il 3 ° turno di Windsor da giugno

Fiat Chrysler Automobiles ha dichiarato giovedì che taglierà il terzo turno all’Assemblea di Windsor quest’estate, quando inizierà a eliminare gradualmente la produzione della Dodge Grand Caravan. La scadenza del 29 giugno è la quarta nuova scadenza concessa ai 1.500 dipendenti che lavorano nell’impianto di minivan. L’annuncio arriva mentre la società “lavora per allineare i volumi con la domanda, eliminando gradualmente la produzione della Dodge Grand Caravan alla fine di maggio”, ha detto il portavoce di FCA Jodi Tinson in una nota.

Il veicolo è il minivan più venduto della casa automobilistica americana negli Stati Uniti. La società all’inizio di questo mese ha dichiarato che la Chrysler Voyager avrebbe sostituito la Grand Caravan. Voyager è il nome adottato a partire dall’anno modello 2020 per la Chrysler Pacifica di fascia bassa. Il cambiamento fa si che Chrysler si concentri come marchio “people-mover” mentre Dodge, sarà ancorato alle muscle car Challenger e Charger e si concentrerà su veicoli ad alte prestazioni.

I leader del sindacato che rappresenta i lavoratori automobilistici canadesi nello stabilimento di Windsor hanno dichiarato che continueranno a lottare per i dipendenti. I contratti Unifor con le case automobilistiche Detroit Tre scadono a settembre. “Non ci fermeremo”, Unifor Local 444 ha pubblicato su Facebook. “Faremo tutto il possibile per riportare tutti al lavoro! “ David Cassidy, presidente del locale, ha dichiarato in un video pubblicato su Facebook di aver incontrato l’amministratore delegato Mike Manley e i responsabili delle risorse umane e manifatturiere. “Il tramonto ufficiale della Dodge Caravan, come molti sanno, sarà il 22 maggio”, ha detto.

Tinson ha dichiarato che Fiat Chrysler non è stata in grado di parlare del potenziale impatto sui fornitori. FCA all’inizio di questo mese ha rivelato la Chrysler Pacifica ridisegnata nel 2021 durante il Chicago Auto Show, reintroducendo la trazione integrale per la prima volta sul minivan dal 2004.

