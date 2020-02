Jeep Grand Cherokee Overland 2020 debutta in Messico

Jeep ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in Messico della Jeep Grand Cherokee Overland 2020. Questa versione porta con sé tutta la raffinatezza, l’eleganza e l’avanguardia che caratterizzano il SUV da oltre 25 anni.

Famosa per le sue linee sorprendenti, il design funzionale e i numerosi dettagli iconici (come la griglia a sette barre), la Grand Cherokee Overland porta con sé alcune caratteristiche ed equipaggiamenti unici come ad esempio la sottile pelle nappa che si estende dal cruscotto fino ai pannelli delle portiere, formando un’atmosfera esclusiva in Dark Sienna Brown.

Jeep Grand Cherokee Overland: il model year 2020 ora disponibile anche nel mercato messicano

A livello estetico, la Jeep Grand Cherokee Overland 2020 è riconoscibile facilmente per le sue linee sorprendenti e alcuni dettagli come i cerchi in alluminio da 20“. Inoltre, tutti gli esemplari di questa edizione limitata vengono venduti nell’esclusivo colore Granito metallizzato.

Internamente, la pregiata pelle nappa avvolge i sedili con funzione di riscaldamento e di ventilazione, il cruscotto e i pannelli delle portiere. Di serie, la Grand Cherokee Overland propone l’esclusivo sistema CommandView a doppio tetto apribile panoramico che, con il semplice tocco di un pulsante, permette di godersi un bellissimo panorama.

Sotto il cofano del SUV è presente il rinomato motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 360 CV e una coppia massima di 529 nm. Queste prestazioni permettono di trainare fino a 3266 kg. Presente anche il sistema 4×4 Quadra-Drive di Jeep il quale permette di sfruttare al meglio il veicolo sui terreni più difficili.

A livello tecnologico, la Jeep Grand Cherokee Overland 2020 è dotata del sistema di infotainment Uconnect 8.4 NAV con supporto Apple CarPlay e Android Auto. Non manca un sistema audio premium Harman & Kardon, composto da 19 altoparlanti e un subwoofer posizionati strategicamente in 14 posizioni, e un quadro strumenti digitale con display TFT da 7 pollici.

A bordo del crossover ci sono oltre 70 funzioni di sicurezza fra cui il controllo della trazione, il controllo elettronico della velocità, freni a disco su tutte e quattro le ruote con sistema antibloccaggio, monitoraggio dei punti ciechi e molto altro ancora. Per quanto riguarda i prezzi, la Grand Cherokee Overland 2020 è disponibile in Messico a 998.900 pesos (circa 48.277 euro).