Fiat 1200 TV Spider del 1959 verrà proposta all’asta

La Fiat 1200 è un’auto prodotta dalla casa automobilistica torinese dal 1957 al 1960, realizzata dalla sezione Carrozzerie Speciali. L’azienda decise di presentare una versione spider a due posti nel 1959 con un motore a quattro cilindri da 58 CV. Qualche anno dopo, questa vettura venne sostituita dalle 1500 e 1600 S con motori più potenti.

Durante un’asta che si terrà il mese prossimo ad Amelia Island (6-7 marzo), RM Sotheby’s proporrà in vendita un esemplare della Fiat 1200 TV Spider del ‘59 con telaio n°004092. Le stime fatte da RM Sotheby’s prevedono una vendita compresa tra 50.000 e 70.000 dollari.

Fiat 1200 TV Spider: un esemplare del 1959 verrà battuto all’asta da RM Sotheby’s

Secondo le informazioni fornite dalla nota casa d’aste, questo veicolo ha ottenuto un restauro da Bacchelli & Villa mentre gli interni sono stati restaurati dalla famosa azienda italiana Lupi. Sotto il cofano è presente ancora il motore con i numeri originali mentre la carrozzeria è rivestita nella colorazione Periwinkle Blue abbinata a interni in blu scuro e azzurro.

La storia completa di questo esemplare purtroppo non si conosce ma sarebbe stata portata negli Stati Uniti da un precedente proprietario residente in Nevada. Il restauro completo a questa Fiat 1200 TV Spider è stato effettuato nel 2015 da Auto Sport (ora Bacchelli & Villa) a Modena. Il top in tela, i tappetini e altri dettagli sono rivestiti in blu scuro. Internamente troviamo anche i nuovi sedili avvolgenti di Fiat.

Assieme all’auto sono inclusi il crick e la ruota di scorta originali. Complessivamente, la Fiat 1200 TV Spider del 1959 ha percorso 88.500 km. Oltre a questo, la vettura ha ricevuto i premi Best of Show durante il Festival Italiano tenutosi a Ho-Ho-Kus (nel New Jersey) e Best European Car a Ridgewood (entrambi nel 2017).