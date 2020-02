Ferrari Dino 246 GT all’asta con una particolare storia alle spalle

Capita spesso di rimpiangere un’auto venduta. È l’esempio di questo ragazzo britannico che presumibilmente avrebbe trascorso 10 anni della sua vita a rintracciare la sua vecchia Ferrari Dino 246 GT del 1973. Alla fine, il giovane ha trovato la vettura, l’ha riacquistata e, udite udite, adesso la proporrà nuovamente in vendita attraverso un’asta.

The Market, l’azienda incaricata di vendere la Dino durante il London Classic Car Show che si terrà il prossimo weekend, sostiene che quest’auto racconta la storia del desiderio di un ragazzo di recuperare la sua Dino 246 GT dopo 10 anni dalla vendita e di riacquistarla.

Allora come mai questa storia finisce in modo così triste, con l’uomo che si separerà nuovamente dall’auto? Molto probabilmente potrebbe trattarsi di una questione di soldi.

Purtroppo, l’azienda non ha specificato il prezzo pagato dal ragazzo per riavere il suo veicolo ma probabilmente non si avvicina alle 260.000 sterline (circa 312.773 euro) richieste per la vendita che si terrà fra qualche giorno.

Questa particolare Dino è una delle sole 498 unità prodotte per il mercato britannico nella configurazione con guida a destra e uno dei soli 3761 esemplari costruiti complessivamente. La casa d’aste afferma che il veicolo si presenta in buone condizioni dopo aver subito una ricostruzione di motore, cambio, sospensioni, sterzo e freni. Inoltre, la Ferrari Dino 246 GT ha percorso 116.355 km.

Sotto il cofano è presente un motore V6 montato trasversalmente che sviluppa fino a 195 CV di potenza a 7600 giri/min e 334 nm di coppia massima a 5500 giri/min. Secondo i dati forniti dalla casa automobilistica di Maranello, la vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 km/h.