La Fiat 500 torna in Brasile, ma soltanto nella variante elettrica

L’ormai iconica Fiat 500 tornerà nuovamente anche in Brasile. Tuttavia si può dire che la vettura torinese sarà offerta sul mercato del grande Paese sud americano soltanto nella sua nuova variante spinta dalla nuova motorizzazione full electric. Sappiamo già che la nuova Fiat 500 Elettrica sarà svelata tra qualche giorno al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra. La piccola di casa Fiat, come è ormai noto, sarà una vettura completamente rinnovata che sfrutterà anche una piattaforma dedicata. Ora che le linee produttive sono state completate, ed è stata avviata anche la pre serie, la produzione dovrebbe essere avviata ufficialmente a giugno. Non è un caso che il lancio commerciale vero e proprio sarà effettuato il 4 luglio per vederla in concessionaria intorno a settembre.

Proprio a settembre quindi dovrebbe approdare anche in Brasile. La produzione messicana della Fiat 500 dotata di motorizzazione tradizionale è stata bloccata già da un po’, quindi in Brasile la nuova 500 sarà soltanto quella elettrica. La promessa di Fiat al mercato brasiliano è quella di fornire una vettura fortemente ispirata dai valori italiani e dalla dolce vita.

Dovrebbe andare meglio rispetto al passato

Come si diceva, la nuova Fiat 500 Elettrica beneficerà di una piattaforma dedicata che dovrebbe evitare quelle perdite che avevano caratterizzato la 500 Elettrica precedentemente importata in America. Della nuova 500 Elettrica ne abbiamo parlato spesso, dovrebbe essere un po’ più grande nelle dimensioni esterne rispetto alla 500 tradizionale e potrebbe anche introdurre delle portiere posteriori con apertura controvento. Ma non possiamo sbilanciarci molto, visto che molto di più si saprà a Ginevra molto presto.

Il design, che piace molto in Brasile, sarà comunque molto simile alle linee iconiche della classica 500. Anche l’autonomia sarà sicuramente superiore rispetto ai circa 135 chilometri che riusciva a percorrere la vecchia 500 elettrica vista in Brasile qualche anno fa. I dati relativi all’autonomia possono garantire ulteriori qualità per sfornare una vettura di successo adatta anche al mercato sud americano. La conferma del ritorno della 500 Elettrica in Brasile è stata sicuramente una sorpresa. La vettura potrebbe pure aprire la strada ad altri modelli della famiglia 500 che potrebbero quindi debuttare più avanti in Brasile.