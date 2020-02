Ram 1500 Express Crew debutta in Australia con motore Hemi V8

Ram ha deciso di sfruttare il recente successo conquistato in Australia per espandere la sua gamma di pick-up di dimensioni standard disponibili nel paese. Nelle scorse ore, la casa automobilistica americana ha annunciato il debutto del nuovo Ram 1500 Express Crew con motore Hemi V8 che parte da 89.950 dollari australiani (circa 55.778 euro).

Il nuovo modello si posiziona tra il 1500 Express Quad e il 1500 Laramie più venduto e costoso. Il Ram 1500 Express Crew dispone di un abitacolo più grande della variante Laramie, il che significa spazio extra per testa, spalle, gambe e porte posteriori più grandi.

Ram 1500 Express Crew: la casa americana aggiunge una nuova opzione nel mercato australiano

Pur non essendo un modello deluxe come il Laramie, offre più funzionalità della variante Express Quad. In particolare, troviamo un sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto e aria condizionata bi-zona.

Esternamente, il cassone da 170 cm è dotato di un rivestimento spray e inoltre è disponibile come optional il sistema RamBox. Secondo quanto affermato dal marchio di FCA, il pick-up propone un carico utile di 830 kg.

La potenza proviene dal potente motore Hemi V8 da 5.7 litri che sviluppa una potenza di 396 CV e 556 nm di coppia massima, assicurando una capacità di traino di 4.5 tonnellate.

Parliamo di 1000 kg in più rispetto a quanto offerto dai Toyota HiLux e Ford Ranger disponibili sempre in Australia. Ogni esemplare ottiene una garanzia di 3 anni/100.000 km con assistenza stradale.