Fiat Argo disponibile in sconto con sistema Uconnect incluso

Fiat ha deciso di lanciare un’interessante promozione dedicata a tutti i clienti brasiliani che vogliono acquistare la Fiat Argo 1.0. Nella sezione dedicata alle offerte, presente sul sito Web di Fiat Brasile, la compatta ora viene proposta ad un prezzo di 47.990 R$ (circa 10.300 euro) anziché 54.380 R$ (circa 11.672 euro) con il sistema di infotainment Uconnect e il volante multifunzione inclusi.

La Argo 1.0 Drive è equipaggiata con un motore Firefly da 77 CV di potenza e 107 nm di coppia massima. Tale propulsore è abbinato a un cambio automatico a 5 velocità.

Fiat Argo: il marchio italiano sconta in Brasile la versione 1.0 Drive da 77 CV

Secondo Inmetro, l’Istituto nazionale di metrologia, normalizzazione e qualità industriale (un’autarchia federale brasiliana collegata al Ministero dello sviluppo, dell’industria e del commercio estero), il modello è in grado di garantire consumi pari a 9,9 km/litro in città e 10,7 km/litro su strada con benzina.

A bordo della Fiat Argo troviamo un quadro strumenti digitale che permette di avere sempre sott’occhio autonomia, velocità media, consumo istantaneo, consumo medio, distanzia ecc, aria condizionata e poggiatesta per tutti i sedili. Non manca un gancio di fissaggio per seggiolini per bambini (ISOFIX).

Il sistema di infotainment Uconnect permette di utilizzare il proprio smartphone Android/iOS sfruttando il supporto Apple CarPlay e Android Auto e riprodurre sul display applicazioni come Spotify, Google Maps e Waze.