Ferrari F355 Spider: un esemplare con meno di 17.000 km è in vendita

Quando Ferrari introdusse per la prima volta la Ferrari F355 nel 1995, molte persone rimasero affascinate dallo splendido design della vettura e dal suo motore V8 caratterizzato da cinque valvole per cilindro anziché la solita configurazione standard a quattro valvole.

Anche se sono passati diversi anni dal debutto, questo modello resta una scelta parecchio popolare nel mercato dell’usato delle vetture di Maranello perché segna la fine di un’era per la casa automobilistica modenese.

Ferrari F355 Spider: la convertibile di Maranello sta cercando una nuova casa

A differenza della 360, la F355 dispone di un design più spigoloso, oltre agli iconici fari pop-up. Inoltre, la versione Spider ha introdotto la capote motorizzata che è stata una novità per il cavallino rampante e ha permesso di svilupparla per le future convertibili.

Detto ciò, Curated, una concessionaria di Miami (Florida), sta proponendo in vendita un esemplare con numero di telaio 8906 della Ferrari F355 Spider con basso chilometraggio e cambio manuale. Visto che Maranello non offre più vetture dotate di tre pedali, auto come questa sono diventate piuttosto desiderate negli ultimi anni.

Con soli 10.097 miglia (circa 16.250 km) percorsi, il veicolo dispone ancora della vernice originale in ottime condizioni, così come motore e trasmissione. Il venditore di Miami sta proponendo in vendita la vettura a un prezzo di 94.000 dollari.

Dei 3717 esemplari prodotti complessivamente nella fabbrica di Maranello, solo 2664 dispongono del cambio manuale a 6 marce. Le restanti unità hanno di una trasmissione F1 con palette al volante e un sistema elettroidraulico.

Rifinita in grigio argento con un rivestimento in pelle bordeaux, questa Ferrari F355 Spider viene venduta assieme agli attrezzi originali e ai vari documenti che ne attestano i lavori di manutenzione eseguiti negli corso degli anni.

Accanto al cambio manuale a 6 velocità troviamo un motore V8 da 3.5 litri che sviluppa una potenza di 380 CV a 8250 giri/min e 363 nm di coppia massima a 6000 giri/min. Secondo i dati ufficiali forniti da Ferrari, la sportiva è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 295 km/h.