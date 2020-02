FCA: Scott Thiele è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione del MMSDC

Il Michigan Minority Supplier Development Council (MMSDC) ha nominato Scott Thiele, Head of Purchasing and Supply Chain Management (direttore del dipartimento acquisti e gestione della catena di approvvigionamento) di FCA Nord America, nuovo Chairman of the Board (presidente del consiglio di amministrazione) per i prossimi due anni.

Thiele avrà l’obiettivo di guidare gli sforzi del gruppo automobilistico italo-americano nel promuovere opportunità per le imprese più piccole. Il direttore sostituisce Tony Tomczak, Chief Procurement Officer di DTE.

FCA: il MMSDC nomina Scott Thiele come nuovo presidente del consiglio di amministrazione

Scott Thiele ha dichiarato: “Il nostro impegno per la diversità e l’inclusione in FCA si estende ben oltre le nostre mura. Sono orgoglioso di servire il MMSDC mentre continuano a supportare i proprietari di piccole aziende in modo creativo. La diversità guida l’innovazione e l’innovazione guida la crescita per tutti noi“.

Fiat Chrysler Automobiles ha recentemente aderito a una partnership formata da MMSDC e Plug and Play, la più grande piattaforma di innovazione globale per startup e aziende, per portare un nuovo hub di innovazione a Detroit entro giugno 2020. Plug and Play Detroit Powered by AmplifyD (Amplify:Diversity) fornirà un accesso semplificato a tutte le startup tecnologiche, con particolare attenzione a quelle dirette da donne e da piccoli gruppi di persone.

La partnership è alla base dell’approccio di FCA verso il rapido avanzamento tecnologico. Lo scorso anno, il gruppo e il Michigan Minority Supplier Development Council hanno lanciato anche la Collaborative Growth Initiative che comprende nove case automobilistiche e fornitori i quali collaborano con 18 aziende per definire, misurare e facilitare le opportunità di approvvigionamento sostenibile nello spazio delle materie prime indirette/non produttive. L’obiettivo è quello di assicurare una crescita aziendale strategica.

Michelle Sourie Robinson, presidente e CEO di MMSDC, ha affermato: “Negli ultimi due anni, Scott è stato vicepresidente della nostra organizzazione e sono davvero entusiasta di avere un leader così orientato all’azione e alla guida, al timone della nostra organizzazione durante un periodo significativo di crescita e opportunità. Scott è sicuro di sé, intelligente e lungimirante. Non ha paura di uscire dagli schemi, il che è fondamentale quando viviamo e abbracciamo una stagione di crescita esponenziale“.