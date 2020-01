FCA creerà un hub per l’innovazione della mobilità a Detroit

FCA ha annunciato oggi che è entrato a far parte di una partnership formata da Plug and Play (la più grande piattaforma di innovazione globale per startup e aziende) e il Michigan Minority Supplier Development Council (MMSDC) per portare un nuovo hub di innovazione a Detroit entro giugno 2020.

“Plug and Play Detroit powered by AmplifyD” fornirà un accesso semplificato a tutte le startup tecnologiche, con particolare attenzione a quelle fondate da donne e minoranze. La partnership è alla base dell’approccio di FCA al rapido progresso delle tecnologie, selezionate attraverso collaborazioni intelligenti e strategiche che promuovono la cultura dell’innovazione e della sicurezza.

FCA: il gruppo collabora con Plug and Play e MMSDC per un nuovo progetto interessante

Mark Stewart, Chief Operating Officer di FCA Nord America, ha dichiarato: “L’industria automobilistica si trova in un punto di trasformazione digitale, dove la guida automatizzata, la connettività, l’elettrificazione e la mobilità condivisa stanno rimodellando il futuro della mobilità. La partecipazione con Plug and Play Detroit accelera l’approccio di FCA alla ricerca e allo sviluppo, fornendo accesso immediato e semplificato a un ecosistema di centinaia di startup tecnologiche tutte con un’enfasi sulla diversità e con una maggiore diversità“.

Michelle Sourie Robinson, presidente e CEO di MMSDC, invece ha affermato: “I programmi di accelerazione dell’innovazione svolgono un ruolo fondamentale nel portare con successo nuove idee sul mercato. Attraverso questa partnership, gli imprenditori avranno accesso a risorse, tutoraggio, finanziamenti, nonché spazio fisico per la ricerca e lo sviluppo della futura tecnologia della mobilità”.

Il CEO ha proseguito dicendo: “Tali risorse, in molti casi, non sono prontamente disponibili per gli imprenditori, in particolare per donne e minoranze. Sono entusiasta di collaborare con Plug and Play, FCA e altre società che annunceremo in futuro, per rispondere a questa esigenza man mano che facciamo crescere aziende e imprenditori“.

Scott Thiele di FCA assumerà il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del MMSDC

Mentre FCA diventerà il partner fondatore dell’innovation hub, AmplifyD prevede di accogliere presto altri partner aziendali e automobilistici. Il supporto e la collaborazione del gruppo automobilistico italo-americano e del MMSDC va di pari passo con l’impegno di lunga data della società a favore della diversità.

Entro la fine di questo mese, Scott Thiele – Head of Purchasing and Supply Chain Management di FCA Nord America – assumerà la guida in qualità di presidente del consiglio di amministrazione del Michigan Minority Supplier Development Council. Plug and Play Detroit offrirà spazio al centro della città per l’hub di innovazione a partire dal primo trimestre del 2020 con piani di apertura entro giugno.

Saeed Amidi – fondatore e CEO di Plug and Play – ha concluso dicendo: “Stiamo costruendo piattaforme di innovazione incentrate sulla mobilità in tutto il mondo in località come Silicon Valley, Stoccarda e Tokyo. Poiché Detroit è stata l’origine dell’industria automobilistica negli Stati Uniti, questa è una posizione strategica per noi per collegare i nostri partner aziendali a startup e imprenditori e continuare a favorire la collaborazione e l’innovazione. L’industria automobilistica sta attraversando un’incredibile trasformazione con elettrificazione, veicoli connessi e autonomi. Questa partnership con MMSDC e FCA nell’industria automobilistica è un perfetto esempio di come sono le grandi società a prendere le misure necessarie per accogliere i cambiamenti nel settore della mobilità“.