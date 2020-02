FCA: Zaitzev e Noble assumono il ruolo di responsabili vendite e marketing

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di assumere Andrei Zaitzev in Australia per ricoprire il ruolo di direttore del reparto vendite e Tom Noble come direttore del reparto marketing. Queste nuove posizioni arrivano in seguito a Mark Palavestra e Rebecca Williams che hanno lasciato il mese scorso le posizioni di direttore commerciale e direttore marketing, rispettivamente.

Sia Nobel che Zaitzev sono ben conosciuti nell’industria automobilistica australiana e all’interno di FCA Australia svolgeranno dei ruoli molto importanti nel piano di inversione sviluppato da Kevin Flynn, amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles Australia che ha preso il comando lo scorso agosto.

FCA: il gruppo fa alcuni cambiamenti alla direzione in Australia

In merito a ciò, Flynn ha dichiarato: “Abbiamo un’enorme opportunità qui in Australia e la mia priorità è quella di avere i migliori talenti in atto per garantire l’attuazione con successo del nostro piano di inversione. I settori di marketing e di vendita svolgeranno un ruolo fondamentale nell’esecuzione del nostro solido piano aziendale. Sono fiducioso dell’esperienza di Tom e Andrei che guideranno i rispettivi team e ci aiuteranno a raggiungere i nostri obiettivi“.

Come riportato da GoAuto, questi obiettivi riguardano un miglioramento delle vendite dell’importantissima Jeep che ha registrato poco più di 5500 immatricolazioni l’anno scorso (-24,7% rispetto all’anno precedente). La società si è recentemente posta l’obiettivo di raggiungere 50.000 unità vendute.

Altri brand del gruppo automobilistico italo-americano, che hanno lottato lo scorso anno, sono Alfa Romeo (891 esemplari, -30,3%), Fiat (928, -19,9%) e Fiat Professional (1125, -10,3%). Andrei Zaitzev porta con sé un’esperienza di circa 20 anni in questa posizione, passando da Zagame Automotive Group dove stava guidando i marchi Ferrari e Maserati per il famoso rivenditore automobilistico.

Sia Zaitzev che Noble hanno ricoperto in passato dei ruoli importanti

All’interno della sua dichiarazione, FCA ha detto che Zaitzev ha “una conoscenza approfondita e comprende perfettamente gli ambienti di vendita al dettaglio e i rivenditori, trascorrendo gran parte della sua carriera in ruoli di operazioni all’ingrosso e al dettaglio lavorando in Inchcape, Ateco e Caterpillar“.

Egli ha lavorato per circa 7 anni presso Zagame Automotive dopo pochi mesi trascorsi in Infiniti Cars Australia dove ha ricoperto il ruolo di direttore nazionale delle vendite e successivamente quello di direttore generale dopo le dimissioni inaspettate di Kevin Snell.

Nel suo annuncio, FCA Australia ha anche messo in evidenza le potenzialità di Tom Noble che vanta collaborazioni con alcuni dei marchi più iconici al mondo come BMW, Mini, Audi, Nike e Adidas.

In particolare, la società ha dichiarato: “Nel corso della sua vasta carriera, Tom ha lavorato nelle industrie automobilistiche e creative in Nord America, Europa e Australia. Tom ha guidato i reparti di vendita, marketing e pianificazione del prodotto per BMW Group in Australia per quasi 10 anni e, recentemente, è stato il leader commerciale di Audi presso Venables Bell and Partners a San Francisco“.