Ross Brawn evidenzia le somiglianze tra Hamilton e Schumacher

L’amministratore delegato e direttore tecnico della Formula 1 Ross Brawn afferma che Lewis Hamilton e Michael Schumacher condividono entrambi le stesse abilità speciali – e Brawn dovrebbe saperlo, avendo lavorato con entrambi gli uomini per tutta la sua carriera nella gestione della squadra. Brawn ha lavorato con Schumacher inizialmente durante i suoi giorni a Benetton e Ferrari, ma è anche accreditato come l’uomo che è riuscito a trascinare Schumacher dal ritiro e tornare in Formula 1 con la Mercedes nel 2010.

Quando Hamilton si è trasferito dalla McLaren alla Mercedes nel 2013, Brawn era ancora al suo posto in quanto il team principal aveva venduto il successo del Brawn GP 2009 alla Mercedes nel 2010. “Hanno entrambi un grande talento in quello che fanno in macchina e in quei momenti in cui tirano fuori qualcosa dal nulla”, ha detto Brawn a The Guardian. “Alcuni dei giri di qualifica che Lewis ha fatto hanno lasciato la squadra senza parole. Con Michael era lo stesso, a volte ci sono solo alcuni piloti che possono farlo. ”

Brawn ha aggiunto che Hamilton, nonostante alcune critiche suggeriscano che in carriera ha vinto solo grazie al suo equipaggiamento superiore, ha meritatamente preso ciascuno dei suoi sei titoli mondiali. “Lewis se lo è meritato, ha meritato ogni campionato che ha vinto”, ha continuato Brawn. “Si è trovato nella squadra giusta al momento giusto ed è al massimo delle prestazioni. Non fa errori ed è un pilota fantastico, le sue prestazioni sono eccezionali.”