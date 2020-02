Barrichello si aspetta che Hamilton superi i record di Schumacher

Rubens Barrichello è quasi certo che Lewis Hamilton batterà i record di Michael Schumacher. Non solo è a portata di mano il numero di campionati mondiali, ma anche altri record in pista, tra cui le vittorie in gara. Ma dice anche che dipende da quanto bene Charles Leclerc e Max Verstappen continueranno a progredire.

Barrichello e Schumacher hanno il maggior numero di Gran Premi insieme come compagni di squadra dopo essere usciti dallo stesso box Ferrari per 104 gare. Ma quando gli è stato chiesto dall’argentino La Nacion se pensa che Hamilton eguaglierà i suoi ex compagni di squadra sette campionati mondiali, Barrichello risponde: ” Sì, è molto forte. Non è un caso che abbia vinto cinque titoli negli ultimi sei anni. Hamilton è ancora molto giovane, quindi la possibilità di battere Schumacher è sicuramente lì “, ha aggiunto Barrichello.

Ovviamente, Hamilton e Mercedes dovranno combattere duramente l’ Aston Martin Red Bull Racing e la Ferrari durante la stagione. Due dei piloti che dovrebbero subentrare come portabandiera della F1 sono Verstappen e Leclerc. “La scorsa stagione, anche giovani come Verstappen e Leclerc hanno fatto molti processi”, ha aggiunto Barrichello.

Negli ultimi anni, la pausa invernale non è andata bene alla Ferrari. Come lo vede Barrichello? “La cosa più importante quando entri in una nuova stagione in Formula 1 è che ci sono così tante cose che devono essere migliorate. Questo è anche il caso se le normative non cambiano. Un team come la Ferrari, con due piloti importanti, può e deve migliorare “, ha aggiunto il veterano.