Fiat Chrysler: l’impianto di Belvidere rischia la chiusura

Il 28 gennaio, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato un’offerta di “pacchetto di separazione volontaria” a 3.900 lavoratori presso il centro di assemblaggio di Belvidere a nord-ovest di Chicago. Il trasferimento rende la relativa chiusura una pista percorribile. Le proposte di acquisto sono arrivate la stessa settimana in cui il personale è tornato in fabbrica dopo due settimane di licenziamenti, e poco prima di un’ulteriore pausa, prevista il 13 febbraio. Anche l’intero terzo turno, formato da 1.371 dipendenti, ha perso l’occupazione lo scorso maggio. L’impianto produce la Jeep Cherokee, il cui fatturato è sceso del 20 per cento nel 2019, pari a 191.397 unità.

La cifra di 3.900 corrisponde all’intera forza lavoro attuale della fabbrica, anche se, secondo quanto riferito, i pacchetti di buyout mirano alla manodopera destituita con il turno “C”. Un portavoce dell’azienda non ha specificato se saranno possibili operazioni simili in seguito alla scadenza concordata per l’11 marzo, o se l’organico subirà ulteriori sfoltimenti.

Fiat Chrysler: i due pacchetti di buyout

Due i pacchetti di buyout separati presentati. Il primo è il “Incentive to Retire Program” (IRP), un pagamento forfettario di 60.000 dollari. Questo viene stanziato a livello nazionale a tutte e tre le case automobilistiche di Detroit come parte del nuovo contratto United Auto Workers, con l’obiettivo di congedare migliaia di collaboratori di alto profilo.

La seconda opzione, definita Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (VTEP), comprende pure un pagamento forfettario, adattato in base all’anzianità di servizio. Chi lo accetta non può essere riassunto o richiamato presso l’azienda. Non avranno, quindi, diritto al trasferimento nel complesso ristrutturato di Mack Avenue a Detroit quando aprirà alla fine del 2020, avviato per la gestione con lavoratori “in progress” e temporanei.

L’investimento di Fiat Chrysler, che include anche l’espansione dell’esistente stabilimento di Jefferson North Assembly, è pensato per usufruire di centinaia di milioni di dollari di incentivi del governo locale, nonché di approfittare del mondo lavorativo depresso della Motor City. Superati decenni di chiusure di impianti e la distruzione di centinaia di migliaia di posti, migliaia di candidati hanno preso d’assalto la Fca per ottenere un posto di lavoro, la maggior parte dei quali, secondo i media locali, pagherà 17 dollari all’ora.

Sulle orme di Sergio Marchionne

La sostituzione del personale altamente qualificato con altri di categoria inferiore e temporanei è stata la strategia della società per anni. È stata chiaramente definita nel 2014 dal defunto CEO di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, che ha sottolineato in una conference call con gli investitori che uno dei principali ostacoli all’aumento dei profitti era rappresentato dai dipendenti di lunga percorrenza e veterani. All’epoca spiegò quanto fosse cruciale congelare gli addetti del Tier 1 e renderli una classe in via d’estinzione. Si opponeva decisamente alla nozione di diritto nella struttura salariale.

L’UAW non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito ai tagli, preferendo restare in silenzio, dato che potenzialmente migliaia di membri abbandonano le proprie fila in modo permanente. Il silenzio complice del sindacato dimostra per il World Socialist Web Site ancora una volta che l’UAW non è un’organizzazione super partes, ma un’appendice della gestione aziendale.

Gran parte dei vertici è coinvolta in uno scandalo di corruzione in diffusione, iniziato con la rivelazione che i principali negoziatori hanno accettato milioni di tangenti dalla FCA per il rinnovo del contratto collettivo. Mentre lo scandalo si è poi esteso al dipartimento della General Motors delle associazioni e ai due presidenti attuali e precedenti, la portata della corruzione alla Fiat Chrysler ha permesso a GM, in una recente causa, di descrivere accuratamente l’UAW come un’impresa controllata da Fca.

General Motors accusa Fiat Chrysler

La General Motors Co. ha chiesto di esaminare gli 1,9 milioni di documenti che la United Auto Workers ha fornito agli investigatori federali nel corso di un’indagine sulla corruzione durata anni, insieme a comunicazioni interne coinvolgenti la contrattazione collettiva. Nel frattempo, persegue un caso di racket contro la Fiat Chrysler Automobiles NV.

I dettagli arrivano mentre l’UAW giovedì si è unita alla Fiat Chrysler nel richiedere ad un giudice di ritardare un mandato di comparizione che richiede una quantità “sbalorditiva” di documenti riguardanti le accuse di GM che una cospirazione di corruzione tra la casa automobilistica italo-americana e i funzionari dell’UAW ha corrotto tre round di contrattazione sindacale. GM dice che la Fiat Chrysler ha tentato di danneggiare la casa automobilistica di Detroit per poter essere rilevata dalla Fiat Chrysler. La Fiat Chrysler ha negato le rivendicazioni e venerdì ha chiesto il rigetto della causa.

General Motors sostiene che una cospirazione di corruzione tra la Fiat Chrysler e l’UAW ha corrotto tre cicli di contrattazioni. Abigail Carter, l’avvocato dell’UAW, ha scritto che rispettare il mandato di comparizione mentre sono pendenti le mozioni per il licenziamento costituirebbe un onere eccessivo per il sindacato. Il rispetto del mandato di comparizione consumerebbe una quantità sostanziale di risorse dell’UAW, mentre, allo stesso tempo, esporrebbe elementi della sua strategia di contrattazione riservata alla General Motors (e, potenzialmente, ai suoi concorrenti).

Mandato di comparizione

GM ha fornito una lista di 36 richieste al sindacato, che non è parte in causa. Oltre ai documenti che l’UAW ha sottoposto al procuratore degli Stati Uniti e ai documenti e alle comunicazioni riguardanti le trattative con Fiat Chrysler e GM nel 2009, 2011 e 2015, il mandato di comparizione richiede piena trasparenza tra l’UAW e il defunto CEO di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, e i tre dirigenti che sono stati condannati nell’inchiesta federale.

Ha inoltre richiesto tutti i documenti e le comunicazioni riguardanti eventuali incontri tra la leadership dell’UAW e il CEO di GM Mary Barra e l’ex Chief Financial Officer di GM Chuck Stevens nel 2015. Marchionne si era adoperato quell’anno per fondere Fiat Chrysler con GM.

L’UAW è una delle parti non coinvolte nel contenzioso che possiedono prove direttamente rilevanti sulla cospirazione di FCA per corrompere il processo di contrattazione collettiva, ha asserito il portavoce di GM Jim Cain in una dichiarazione. Dato che la cospirazione ha coperto più di un decennio, credono sia essenziale iniziare il processo di scoperta ora per ottenere le prove prima che le nascondano. Non siamo d’accordo con la mozione dell’UAW per diversi motivi, e risponderemo in tribunale.

Indagine sull’incendio dello scorso luglio

La prevalenza della mozione dell’UAW viene spesa per difendersi dalle affermazioni di GM secondo cui le prove incriminanti porrebbero sotto un’altra luce l’incendio occorso nel luglio 2019 presso la sede della Casa della Solidarietà del sindacato. L’incendio ha avuto un effetto trascurabile sulla capacità dell’UAW di rispondere pienamente e di continuare a produrre documenti nell’indagine governativa in corso, ha replicato in forma scritta Jeffrey Sodko, il vice consigliere generale dell’UAW.

Semmai – ha aggiunto – la collaborazione dell’UAW con l’indagine del procuratore degli Stati Uniti, e i suoi sforzi per conservare i documenti dopo l’incendio del 13 luglio 2019, sono un chiaro segnale che l’UAW garantirà la massima collaborazione alle indagini. Stando al procuratore degli Stati Uniti Matthew Schneider gli sforzi di riforma dell’UAW non hanno dimostrato che il sindacato collaborava con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

GM ha anche notificato alla Fiat Chrysler 55 documenti e quattro richieste di interrogatorio riguardanti l’accordo di contrattazione interessato, le comunicazioni tra il presidente della Fiat Chrysler e il numero uno del sindacato.

Mentre il centro di Belvidere si trova nella contea di Boone, circa il settanta per cento dei dipendenti, secondo Nathan Bryant, presidente e CEO del Consiglio per lo sviluppo economico dell’area di Rockford (RAEDC), vive nella vicina contea di Winnebago, nello specifico Rockford.

La terza città più grande dell’Illinois, la città operaia di Rockford, ospita decine di edifici abbandonati o condannati. Il tasso di disoccupazione nella città è uno sbalorditivo 5,6 per cento, una volta e mezzo la media nazionale. Tuttavia, questo non è affatto insolito in gran parte della “Rust Belt” del Midwest, dove la chiusura degli impianti a partire dagli anni Settanta ha devastato intere comunità.

Fiat Chrysler: enorme impatto sull’economia territoriale

A conferma dell’enorme impatto economico che la fabbrica di Belvidere ha sull’economia locale, il membro del consiglio di amministrazione della contea di Boone, Bernard O’Malley, ha spiegato ai giornalisti che se lo stabilimento Chrysler chiudesse, o se riducesse un cambiamento, ciò avrebbe un impatto sulle nostre entrate fiscali e sul loro flusso di entrate fiscali, che costituiscono il 31% del reddito della contea. Ciò porterebbe inevitabilmente a massicci tagli ai servizi sociali.

Nel commento ai media locali, Bryant ha riconosciuto il valore economico dello stabilimento per la comunità, minimizzando il significato del trasferimento, affermando che non è certo una sorpresa ed è solo parte del flusso e del riflusso del business.

Bryant ha citato la moratoria sulla chiusura degli impianti nel contratto FCA, sostenendo di richiedere che rimangono aperti per i prossimi quattro anni. Ma prevede talmente tante eccezioni – tra cui atti di Dio, circostanze catastrofiche, cali di volume legati al mercato o un tangibile declino economico – da essere priva di significato. Inoltre, non c’è ragione di credere che l’UAW la farà rispettare. A lasciargli pensar male i precedenti, avendo autorizzato la General Motors a chiudere tre fabbriche statunitensi, compreso lo storico stabilimento di Lordstown Assembly nell’Ohio nord-orientale, in violazione della stessa moratoria.