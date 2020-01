Formula 1: Sebastian Vettel prova per la prima volta la nuova Ferrari

Ancora undici giorni e poi la Scuderia Ferrari, sarà il primo team di F1 a presentare la sua nuova auto per la stagione di Formula 1 2020. Per Sebastian Vettel, tuttavia, l’attesa è già finita. Il quattro volte campione del mondo di F1 si è seduto per la prima volta nella sua nuova auto da corsa questo venerdì. Vettel aveva già trascorso l’intera mattinata a Maranello, lo fa sapere la Ferrari. Il tedesco ha avuto vari incontri con gli ingegneri e il capo del team Ferrari Mattia Binotto sul programma.

Oggi Vettel ha provato per la prima volta la nuova monoposto lasciando il suo feedback agli ingegneri

Successivamente Vettel è andato in fabbrica. Lì, i meccanici avevano già preparato la nuova Ferrari per l’allestimento del sedile, in modo che poco dopo Vettel fosse in grado di determinare la posizione di seduta più comoda per lui nella sua sesta auto da corsa targata Ferrari. In questa occasione, il pilota tedesco ha anche dato ai suoi meccanici un feedback iniziale sulla sua nuova monoposto. La Scuderia aveva già avviato la nuova Ferrari per la prima volta giovedì e rilasciato una testimonianza sonora della nascita della nuova Power Unit. Ricordiamo che il debutto ufficiale della nuova monoposto avverrà il prossimo 11 febbraio a Reggio Emilia.

Ti potrebbe interessare: Ferrari fa bene ad aspettare prima di offrire un nuovo accordo a Vettel secondo Fiorio