I minivan Waymo Chrysler Pacifica consegneranno pacchi UPS a Phoenix

Waymo ha annunciato una nuova partnership strategica con UPS, a partire da un accordo unico nel suo genere per la consegna di pacchi per conto del corriere nazionale per la consegna dei pacchi. I minivan Chrysler Pacifica a guida autonoma distribuiranno i pacchetti dai negozi UPS nell’area Metro Phoenix all’hub UPS Tempe nell’ambito di un progetto pilota che esplorerà i vantaggi operativi e dei clienti e illustrerà i modi in cui Waymo può fornire per conto dei clienti in modo sicuro, efficiente e, alla fine, su vasta scala.

Il test pilota inizierà questo trimestre e il suo team lavorerà a stretto contatto con UPS con l’obiettivo di sviluppare congiuntamente un piano a lungo termine. Per questo test, i veicoli Waymo guideranno autonomamente con un operatore addestrato a bordo per monitorare le operazioni di trasporto. I veicoli utilizzati per questa nuova partnership saranno dunque i minivan Chrysler Pacifica che il gruppo Fiat Chrysler ha messo a disposizione di Waymo per i suoi test sulla guida autonoma.

