Lewis Hamilton avrebbe tenuto colloqui con la Ferrari per il 2021

Il futuro di Lewis Hamilton con la Mercedes è sempre più in dubbio e il pilota britannico potrebbe unirsi alla Ferrari nel 2021. Il 6 volte campione del mondo di Formula 1 ha ancora una stagione con le Silver Arrows nel suo accordo da 40 milioni di sterline all’anno e il suo team sta organizzando “colloqui di apertura o chiusura” sul loro futuro, secondo il Mirror . Discussioni preliminari hanno avuto luogo tra Hamilton e la Ferrari e il pilota britannico sta inseguendo un settimo campionato mondiale per raggiungere Michael Schumacher.

Il contratto con Mercedes per competere in Formula 1 si esaurisce alla fine di questa stagione, la società madre Daimler terrà una riunione il 12 febbraio per discutere del futuro. Con così tanta incertezza attorno alla squadra, Hamilton viene lasciato a esplorare le sue opzioni. Daimler vuole tagliare i costi e punta a una riduzione di miliardi di euro delle sue spese globale che potrebbe comportare 10.000 licenziamenti. Il loro programma di F1 ha portato via molti soldi, quindi c’è la possibilità che la società ritiri il proprio supporto.

Un altro aspetto chiave è il futuro di Toto Wolff in quanto è stato al timone per cinque dei sei titoli di Hamilton e la coppia ha un rapporto di lavoro formidabile. Wolff è stato collegato con l’incarico di capo della F1, in sostituzione di Chase Carey e se partisse potrebbe essere un altro chiodo nella bara per la Mercedes. Hamilton è la star più grande dello sport e un approdo alla Ferrari non è stato escluso dal 35enne quando gli è stato chiesto alla fine della scorsa stagione ad Abu Dhabi. Il costruttore italiano non è contento di Sebastian Vettel e potrebbe vedere una partnership tra Hamilton e Charles LeClerc come la coppia dei sogni.