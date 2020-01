L’iniziativa non è una novità assoluta, visto che Max Verstappen lo fa già da qualche anno, ma ora anche Charles Leclerc avrà le sue tribune personalizzate a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Si tratta quindi di un nuovo business per il monegasco della Ferrari. A partire dal 2020 i suoi fan potranno ottenere un posto dedicato all’interno di una tribuna speciale presente sia a Montecarlo ma anche a Le Castellet in Francia. In entrambi i circuiti citati Leclerc gode di una certa notorietà e quindi di un gran numero di sostenitori. In ogni caso sembra che prossimamente saranno annunciati ulteriori tracciati dove sarà possibile prenotare le tribune Leclerc.

Leclerc e gli altri

Quello di avere il proprio nome su una tribuna è sicuramente uno dei sogni di un pilota. Charles Leclerc, all’interno di una ipotetica lista in tal senso, è l’ultimo arrivato visto che già dispongono di tribune specifiche per i fan Ricciardo (a Melbourne), Sainz (a Barcellona) Gasly e Grosjean (al Paul Ricard) e Verstappen.

Quindi adesso è il turno di Leclerc. Ma il monegasco non è nuovo a queste nuove idee di business visto che possiede già un proprio brand nel mondo del karting, legato a Birel ART e nel futuro pare lancerà anche una linea di abbigliamento. L’opzione più interessante per le prossime tribune Leclerc potrebbe essere quella di realizzarne una anche a Monza. Quindi appuntamento a Montecarlo dove la tribuna K sarà quella destinata ai fan di Leclerc. I fan che prenoteranno un posto in questa tribuna riceveranno una “Charles Leclerc Beach Bag” oltre ad un cappellino ufficiale firmato dal pilota e una maglia ufficiale “Charles Leclerc” oltre ad un programma ufficiale della manifestazione firmato.

I costi delle tribune

La tribuna K di Montecarlo si trova all’interno del secondo settore e permette di avere una interessante vista sulla chicane delle piscine. Per quanto riguarda invece il Paul Ricard, la tribuna dedicata ai fan di Leclerc sarà la Tribuna 1 cioè quella posta sulla linea di partenza e di fronte ai box. Si tratta quindi di un’ottima modalità per fidelizzare i fan del monegasco in modo da ricavarne anche un valido ritorno economico grazie anche agli accordi con Liberty Media e con gli organizzatori. Il pacchetto di tre giorni per il GP di Francia costerà 549 euro e comprende i gadget citati in precedenza. A Montecarlo il pacchetto costa invece 800 euro e oltre ai gadget include anche un concorso che eleggerà dieci fortunati che potranno incontrare sabato e domenica lo stesso Leclerc.

Ecco il pensiero di Leclerc sulle sue nuove tribune, espresso tramite un tweet: “Sono felicissimo di annunciare che ora tutti avranno l’opportunità di supportarmi all’interno di una mia tribuna in diversi Gran Premi di Formula 1”.