Quella della foto potrebbe essere la Ferrari 812 “Lightweight”

Sta circolando da qualche ora una foto molto interessante che ritrae una Ferrari in avanzato stato di sviluppo, ovviamente camuffata. La foto ci permette di osservare la vettura soltanto nella vista di tre quarti posteriore, ma rende ben visibili alcuni interessanti dettagli aerodinamici. Le camuffature non riescono infatti a coprire alcuni elementi decisamente di notevoli dimensioni.

La vettura potrebbe essere la versione più esasperata della Ferrari 812, una variante speciale che dovrebbe essere presentata proprio nel corso di quest’anno conosciuta al momento anche come “LIghtweight”. La vettura dovrebbe essere la degna erede della Tour de France. Ma attualmente non si sa nulla sulla corretta denominazione di questa Ferrari 812.

Aerodinamica esasperata

La vista posteriore di questa particolare Ferrari 812 ci mostra quattro diversi scarichi ma soprattutto un’aerodinamica molto ragionata. Le appendici aerodinamiche poste dietro le ruote sono assolutamente un elemento inedito per questa vettura mentre le plastiche blu che coprono le minigonne potrebbero nascondere un nuovo disegno per questo particolare elemento della vettura. Di certo pare che la vettura non sarà esposta al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra, ma potrebbe essere presentata più avanti.

Questa nuova Ferrari dovrebbe possedere un peso totale ulteriormente ridotto oltre ad un V12 maggiormente potenziato. I cavalli dovrebbero superare abbondantemente il valore di 800. I nuovi valori di potenza potrebbero essere garantiti dall’introduzione di un ulteriore motore elettrico ausiliario che la renderebbe ibrida.

Ma lo studio sull’aerodinamica potrebbe riservare ulteriori sorprese anche all’anteriore con altre modifiche al fascione e alla parte bassa che convoglia i flussi verso il rinnovato posteriore. In questo momento rimangono quindi parecchi dubbi sull’identità e sulle caratteristiche di questa Ferrari. Ma non è detto che nei prossimi giorni si riesca a sapere qualcosa in più.