Ram 1500 Longhorn Bitono 2020: debutta l’edizione speciale in soli 50 esemplari

Il Ram 1500 2020 è un punto di riferimento per durata, tecnologia, efficienza e comfort e questo lo abbiamo potuto vedere grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti in America. Nelle scorse ore, il brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha deciso di annunciare un’edizione limitata di soli 50 esemplari chiamata Ram 1500 Longhorn Bitono 2020, riservata al Messico al prezzo di 1.109.900 MXN (circa 53.454 euro).

La special edition del pick-up mild-hybrid è disponibile con un esterno in Pearl White abbinato al Walnut Brown e per la prima volta integra delle sospensioni pneumatiche autolivellanti, oltre naturalmente a tutti gli equipaggiamenti visti sulla versione standard del Longhorn.

Ram 1500 Longhorn Bitono 2020: il nuovo pick-up lanciato in Messico in un’edizione limitata

Sotto il cofano è presente il potente motore Hemi V8 da 5.7 litri capace di sviluppare una potenza di 395 CV e 555 nm di coppia massima. Accanto a questo troviamo il sistema mild-hybrid eTorque e il cambio automatico TorqueFlite a 8 velocità.

Il sistema eTorque combina un alternatore/starter con un pacco batterie da 48V che si occupa di gestire il sistema start/stop, l’erogazione della coppia e il recupero dell’energia in caso di frenata. Inoltre, la tecnologia eTorque aggiungere fino a 176 nm all’Hemi V8.

Il nuovo Ram 1500 Longhorn Bitono incorpora il rinomato sistema di infotainment UConnect 4C abbinato a un ampio display touch da 12 pollici il quale permette di visionare il contenuto catturato dalla telecamera a 360°.

Non mancano il tetto apribile e il sistema audio premium Harman & Kardon con 19 altoparlanti. Proprio come il Ram 1500 2020, anche la versione Bitono è dotato del portellone multifunzione che facilita l’accesso al carico.

La speciale edizione del pick-up Longhorn mantiene l’esclusiva griglia con cornice luminosa e inserti color argento, il sistema di illuminazione a LED, le maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria e con inserti cromati, gli specchietti retrovisori esterni cromati con varie funzionalità, i cerchi in alluminio da 20 pollici, gli pneumatici R20 OWL All Season, i gradini laterali elettrici e molto altro ancora.

Internamente, il Ram 1500 Longhorn Bitono 2020 propone dei sedili rivestiti in pelle premium con il colore esclusivo di questa edizione speciale chiamato Mountain Brown, oltre a inserti in alluminio ocra e un display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti digitale.