Alfa Romeo Alfetta GTV del 1983 andrà presto all’asta

Nel 1980, Alfa Romeo portò sul mercato la seconda serie dell’Alfetta GT. Il veicolo è stato particolarmente apprezzato dalla clientela estera ed è per questo che le richieste hanno dato vita a molte piccole serie con dotazioni o motorizzazioni particolari.

Durante un’asta che si terrà a Parigi il prossimo 6 febbraio, Bonhams metterà in vendita una Alfa Romeo Alfetta GTV coupé con motore da 2 litri del 1983. Il veicolo, con telaio n°00063252, è stato consegnato nuovo in Italia. Inoltre, esso dispone di aria condizionata e alzacristalli elettrici nuovi e ha percorso circa 81.000 km.

Alfa Romeo Alfetta GTV: Bonhams proporrà in vendita un esemplare del 1983 in ottime condizioni

Presentata per la prima volta nel 1972, la famiglia Alfetta GT fu ampliata nel ‘74 con l’arrivo di una coupé in stile Giorgetto Giugiaro. Oltre alle GT 1.6 e GT 1.8, venne proposta anche l’Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0.

Il motore di quest’ultima vettura riusciva a produrre una potenza di 122 CV e gli consentiva di raggiungere una velocità massima di 194 km/h. Con le sue ottime prestazioni, la GTV 2.0 rimase in produzione fino al 1987.

L’esemplare, che verrà proposto all’asta da Bonhams, è stato consegnato nuovo al suo primo proprietario a Pavia. Questa magnifica auto dispone di una carrozzeria rifinita in argento metallizzato abbinato a degli interni neri. I successivi due proprietari risiedevano anche a Pavia.

Il rivestimento in velluto non mostra quasi nessun segno di usura mentre il vano motore risulta molto ordinato poiché non presenta alcun segno di ruggine. L’attuale proprietario è stato informato che il propulsore ha ricevuto una completa revisione circa 500 km fa. Stranamente, questa particolare Alfa Romeo Alfetta GTV 2.0 dispone di alzacristalli elettrici e soprattutto di aria condizionata.