Herbert si aspetta che Leclerc superi Vettel definitivamente

Charles Leclerc ha battuto Sebastian Vettel nel campionato piloti nel 2019 e Johnny Herbert crede che sia solo una questione di tempo vedere il giovane superare il tedesco come numero uno della Ferrari. Leclerc è stato uno dei piloti di spicco nel 2019, vincendo due gare tra cui la prima vittoria per una Ferrari a Monza dopo dieci anni e una vittoria in Belgio. Nel frattempo il suo compagno di squadra Vettel è stato in grado di vincere una sola gara, il Grand Prix di Singapore.

La coppia si è anche scontrata in diverse occasioni tra cui un incidente che li ha portati entrambi fuori dalla gara in Brasile. Johnny Herbert crede che i miglioramenti di Leclerc lo vedranno presto superare Vettel e diventare il nuovo numero uno della Ferrari.

“Puoi vedere che Charles ha quella capacità di essere in grado di reagire alla situazione perché correre con la Ferrari per molti può essere un grosso problema a causa di ciò che rappresenta”, ha detto Herbert all’evento Autosport International.

“La pressione è più alta che in qualsiasi altra squadra e penso al modo in cui è andata in questa stagione ed è stato il pilota della Ferrari più affidabile essendo stato in grado di offrire una certa continuità in gara. Charles sta migliorando e presto e abbastanza presto supererà Vettel e sarà lui il nuovo numero uno della Ferrari”.