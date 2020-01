Fiat guida il segmento dei pick-up in Brasile per il 15° anno consecutivo

Fiat ha confermato la sua leadership nel segmento dei pick-up in Brasile nel 2019 per il 15º anno consecutivo. Oltre a questo, il marchio torinese è riuscito ad aumentare la sua quota di mercato nonostante gli altri brand propongano ben 17 concorrenti.

Vista la crescita media del 5% delle vendite complessive di pick-up nel grande paese sudamericano, Fiat è riuscita a crescere del 12% con 141.800 Strada e Toro immatricolati.

Fiat: Strada e Toro conquistano gli automobilisti brasiliani

Secondo i dati forniti da Fenabrave, il mercato dei pick-up si è chiuso lo scorso anno con 342.700 unità vendute rispetto ai 326.300 del 2018. Nel segmento dei modelli compatti, il Fiat Strada si è piazzato al primo posto con 76.200 esemplari immatricolati e con una quota del 58%.

Al secondo posto troviamo il Volkswagen Saveiro con 42.300 mentre al terzo lo Chevrolet Montana con 12.500. Il rapporto mensile di Fenabrave prende in considerazione soltanto i pick-up compatti e di grandi dimensioni. Quest’ultimo include anche il Fiat Toro. Nel segmento dei grandi pick-up, proprio il Toro si è classificato al primo posto con 65.600 esemplari venduti nel corso del 2019 e inoltre ha conquistato una quota del 29,2%.

In seconda posizione troviamo il Toyota Hilux con 40.400 unità immatricolate. Il podio si chiude con lo Chevrolet S10 al terzo posto che ha registrato vendite per 32.200 esemplari. La classifica prosegue con il Ford Ranger (22.200) in quarta posizione, il Volkswagen Amarock (18.900) al quinto posto e il Renault Oroch (13.300) in sesta posizione.

Il segmento dei pick-up in Brasile si differenzia rispetto ad altri mercati. Qui prevale la domanda di modelli compatti e di medie dimensioni, diversamente dagli Stati Uniti, ad esempio, dove sono molto richiesti i pick-up di grandi dimensioni che possono essere definiti quasi dei mini camion.

Al momento, non esiste ancora un vero e proprio pick-up di grandi dimensioni nel mercato brasiliano poiché tutti i modelli che vengono definiti tali sono in realtà di medie dimensioni. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), però, dovrebbe iniziare a produrre presto nel suo stabilimento di Goiana (PE) un veicolo di questa categoria accanto al Fiat Toro.