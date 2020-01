Fiat Spider del 1983 convertita in EV è in vendita su eBay

Per 140.000 dollari si possono acquistare diverse auto. Ad esempio, è possibile portarsi a casa questa particolare Fiat Spider del 1983 realizzata da Pininfarina in vendita su eBay che però è stata convertita in un veicolo elettrico.

La vettura ha mantenuto il cambio manuale a 5 marce presente sul modello originale ma quest’ultimo è stato abbinato a due motori elettrici che producono una quantità di potenza non specificata e oltre 271 nm di coppia massima.

Fiat Spider EV: la produzione di questo particolare esemplare inizierà nel periodo 2020-21

Certamente, questa speciale Pininfarina Spider America EV non è paragonabile minimamente alle auto che si possono acquistare per quella cifra ma almeno dispone di una trasmissione manuale.

Il gruppo propulsore è stato fornito da Electric GT che ha creato una nicchia per sé sul mercato sviluppando dei motori elettrici il più vicino possibile al sistema Plug & Play. Ciò significa che le personalizzazioni su questa Fiat Spider EV sono state ridotte al minimo.

Secondo quanto riportato nella descrizione dell’annuncio di eBay, la conversione ha portato degli aggiornamenti alle sospensioni e ai componenti dello sterzo per soddisfare gli standard odierni e molto probabilmente per supportare la potenza extra erogata dal gruppo propulsore.

Una cosa molto importante da precisare è che l’auto non è stata ancora costruita poiché la produzione è prevista nel periodo 2020-21. Se non si riesce a sostenere la cifra richiesta da Roadster Salon, allora è disponibile una variante EV Junior sempre della spider che sarà venduta per 89.995 dollari.