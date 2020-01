FCA: Simon Sproule sarà il nuovo Chief Communications Officer

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che, a partire dal 3 febbraio 2020, Simon Sproule ricoprirà il ruolo di Chief Communications Officer, oltre che quello di Head of North America Communications. Inoltre, egli si occuperà di sostituire Niel Golightly che ha lasciato FCA lo scorso dicembre per assumere il ruolo di senior vicepresidente delle comunicazioni in Boeing.

Il gruppo automobilistico italo-americano ha deciso di affidarsi a Sproule dopo che ha ricoperto i ruoli di vicepresidente e Chief Marketing Officer in Aston Martin Lagonda. In tale carica, il nuovo CCO di FCA è stato responsabile di una funzione che comprendeva marketing, corporate communications, relazioni istituzionali e corporate social responsibility. Prima di entrare in Aston Martin, Simon Sproule ha ricoperto posizioni molto importanti in tutto il mondo presso Tesla, Nissan e Ford.

Mike Manley, CEO di Fiat Chrysler Automobiles, ha dichiarato: “Simon ha una grande esperienza nel settore automotive e una profonda conoscenza dei marchi, sia mass-market che di lusso. Entra in FCA in un momento eccezionale, con i nostri brand che si proiettano verso un futuro elettrificato, connesso e autonomo e l’azienda che lavora alla fusione con PSA per creare un nuovo gruppo globale“.

Invece Nathan Hoyt, Head of Public Relations di Aston Martin, ha affermato: “Dopo cinque anni ad Aston Martin, Simon Sproule – vicepresidente e CMO – ha deciso di lasciare la società per perseguire un’altra opportunità commerciale. Ringraziamo Simon per il suo servizio. Il suo successore è stato trovato e verrà annunciato a tempo debito“.

Nello specifico, Sproule è entrato a far parte di Aston Martin nel 2014 dopo che è stato vicepresidente delle comunicazioni per sei mesi in Tesla. Precedentemente, egli ha ricoperto il ruolo di CVP di global marketing communications presso Nissan, dopo un periodo come direttore globale delle comunicazioni per Renault-Nissan Alliance. Simon Sproule ha anche lavorato per sei mesi come vicepresidente aziendale delle comunicazioni aziendali in Microsoft.