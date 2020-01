Kimi Raikkonen guarda alla WRC per il dopo F1

Kimi Raikkonen è pronto a finire la sua carriera in Formula 1 ritirandosi alla fine della stagione 2020 e il finlandese ha rivelato che i suoi occhi stanno adesso puntando nuovamente al rally con la WRC. Il finlandese sostiene di avere come obiettivo quello di vincere il titolo anche in quel campionato. Kimi Raikkonen ha corso a tempo pieno nella WRC nel 2010 e nel 2011, durante il suo tempo lontano dalla F1, finendo decimo in entrambe le stagioni con un quinto posto come miglior piazzamento.

Raikkonen pensa già al dopo Formula 1, il finlandese vuole tornare in WRC

Essendo della Finlandia, il rally sarebbe una scelta di carriera ovvia per Kimi Raikkonen. Il pilota tra l’altro ha pure affermato che vincere il titolo in WRC potrebbe essere persino migliore del suo successo in F1. Alla rivista Red Bull Red Bulletin, Raikkonen ha affermato quanto significherebbe essere vittoriosi in WRC: “Più del mio campionato di Formula 1. Nessuno l’ha mai fatto prima, questo è un altro aspetto che lo rende interessante per me” ha concluso il pilota di Alfa Romeo Racing giunto ormai al suo ultimo anno in Formula 1. Al suo posto nel 2021 si dice che possa arrivare Mick Schumacher ma prima il giovane tedesco dovrà fare bene in Formula 2 nel 2020.

