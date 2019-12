Ferrari SF90 Stradale: ecco come prende vita la ibrida plug-in | Video

Disponibile a oltre 500.000 euro, la Ferrari SF90 Stradale non è sicuramente una vettura economica. Dopotutto, nessuna nuova Ferrari lo è mai stata. Tuttavia, per le prestazioni che promette, potrebbe essere considerata quasi un affare.

Sotto il cofano della supercar ibrida troviamo un motore V8 biturbo da 4 litri capace di sviluppare una potenza di 780 CV a 7500 giri/min e 800 nm di coppia massima a 6000 giri/min.

Ferrari SF90 Stradale: un video presumibilmente ufficiale svela la fase di progettazione

Accanto al propulsore a combustione interna ci sono tre motori elettrici, due posizionati sull’asse anteriore e uno tra il V8 e la trasmissione a doppia frizione a 8 marce. Complessivamente, la Ferrari SF90 Stradale è capace di sviluppare una potenza di ben 1000 CV.

Al momento, il bolide non è stato ancora testato dai giornalisti di settore ma Maranello afferma che è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi mentre la velocità massima proposta tocca i 340 km/h.

Tali cifre (ad eccezione della velocità massima dichiarata) sono praticamente identiche a quanto offerto da LaFerrari di sei anni fa. Nonostante ciò, la SF90 Stradale costa circa la metà de LaFerrari quando è stata annunciata.

Come rivelato da un video presumibilmente ufficiale postato su YouTube da FastCarCommunity, la casa automobilistica modenese utilizza un mix di robot avanzati e tecnici altamente qualificati per costruire ogni singolo esemplare della sua prima ibrida plug-in.

Per una modello di questo calibro è giusto che venga dedicata estrema cura durante la fase di assemblaggio. Vi ricordiamo che le prime consegne del PHEV dovrebbero iniziare all’inizio del 2020. La tecnologia plug-in hybrid adottata dal cavallino rampante ha permesso alla vettura di diventare la Ferrari stradale più potente della storia prodotta fino ad ora.

Inoltre, questo veicolo dimostra come le tecnologie sviluppate nelle competizioni possano essere applicate senza problemi sulle auto di produzione. Lo stile della Ferrari SF90 Stradale è stato realizzato dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni.

Le forme esterne ed interne del bolide si ispirano al principio di creare un design futuristico ed innovativo che rispecchi pienamente le caratteristiche tecniche.