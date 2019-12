Fiat Chrysler: importante addio nel gruppo italo americano

Il principale incarico di pubbliche relazioni di Fiat Chrysler Automobiles è stato lasciato vacante dopo che la Boeing Co. ha ingaggiato Niel Golightly come vice presidente senior delle comunicazioni della compagnia aerospaziale, a partire dal 1 gennaio 2020. Golightly lascia FCA proprio mentre sta per iniziare una fusione radicale con la casa automobilistica francese PSA che dovrebbe durare fino a un anno per essere completata e creerà la quarta casa automobilistica più grande del mondo.

Nessuno è stato nominato per sostituire Golightly che ha assunto il lavoro FCA dopo una lunga ricerca da parte della casa automobilistica. Golightly si è unito a Fiat Chrysler lo scorso dicembre è stato responsabile dello sviluppo e dell’implementazione della strategia globale di comunicazione aziendale di FCA, della supervisione delle relazioni con i media, della leadership e delle comunicazioni dei dipendenti e della collaborazione con il CEO e il team di leadership dell’azienda.

Tuttavia, Boeing è nel bel mezzo del suo periodo di transizione. Golightly assume il posto di lavoro mentre Boeing sta attraversando il tumulto creato dalla crisi che circonda il fallimento di 737 MAX e l’incapacità di una navetta spaziale costruita dall’azienda per fare un appuntamento programmato con una stazione spaziale in orbita a 257 miglia sopra la terra.

