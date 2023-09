Seat: addio auto? Ruolo diverso in futuro per il brand di Volkswagen

In futuro Seat avrà un ruolo diverso nel gruppo Volkswagen, molto probabilmente come produttore di piccoli veicoli per la mobilità urbana condivisa, compresi gli scooter elettrici. Sarà invece il marchio Cupra, nato da una sua costola e recentemente diventato indipendente, ad assumere per intero la produzione di automobili nell’era elettrica. Lo ha affermato Thomas Schäfer, capo del marchio Volkswagen, in un’intervista alla britannica Autocar.

Seat in futuro lascerà spazio a Cupra: il brand non produrrà più auto

Lunedì, alla domanda sul futuro di Seat al Motor Show di Monaco, Schäfer ha detto chiaramente: “Il futuro di Seat è la Cupra”. Schäfer ha affermato che i modelli Seat esistenti continueranno a essere prodotti nel loro ciclo di vita attuale, ma il marchio alla fine assumerà un ruolo diverso.

Il nome Seat rimarrà e non verrà gradualmente eliminato, e Schäfer ha affermato che il Gruppo Volkswagen “troverà un altro ruolo per questo brand”. Invece, è probabile che il marchio si concentri su altri tipi di veicoli e soluzioni di mobilità come gli scooter elettrici, come ha iniziato a fare con Seat Mo.

La casa automobilistica ha poi ammorbidito le parole di Schäfer dicendo che intende, ad esempio, modernizzare i modelli Ibiza, Arona e Leon. “Intendiamo offrire auto ibride plug-in e a basso consumo di carburante fino alla fine dell’era dei motori a combustione”, ha affermato la casa automobilistica. L’Unione Europea ha già approvato il divieto di vendita di nuove auto a benzina e diesel nell’UE a partire dal 2035.

“Arriverà il momento dell’elettromobilità per Seat e sarà diverso, ci stiamo lavorando molto. La casa spagnola ha l’opportunità di creare la mobilità che i giovani desiderano. Come lo sharing o la micromobilità, dove abbiamo esperienza con lo scooter Mo, per esempio”, ha affermato la casa automobilistica.

Alla fine, dopo la separazione formale da Seat, il potenziale della Cupra è diventato molto maggiore e il gruppo Volkswagen investirà quindi nella Cupra ancora più di prima, ha detto Schäfer. Secondo Schäfer, l’intenzione che la Cupra sostituisse Seat era nei piani dell’azienda da molto tempo, ma il successo della Cupra registrato negli ultimi anni non ha fatto altro che rafforzare questa posizione.

Cupra è nata come semplice etichetta per le versioni sportive della casa spagnola ma nel 2018 si è formalmente separata diventando un marchio a se stante. Inizialmente si è trattato di un rebranding delle versioni executive delle auto di Seat ma nel 2020 ha lanciato il proprio primo modello il crossover Formentor.

Quest’anno è arrivato un altro modello il SUV Tavascan più grande e finora il marchio ha presentato anche il modello Raval più piccolo sotto forma di concept Urban Rebel e Dark Rebel. La versione di serie dell’auto entrerà in produzione nel 2025 nello stabilimento Seat di Martorell in Spagna, insieme ai gemelli piattaforma di altri marchi del Gruppo Volkswagen, tra cui Skoda e Volkswagen ID.2. Seat iniziò a produrre automobili nel 1953, quando la 1400 uscì per la prima volta dalla catena di montaggio. Nel 1986, il governo spagnolo vendette il marchio al gruppo Volkswagen.