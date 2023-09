Cupra Formentor, collezionisti sull’attenti: impossibile resistere a quest’edizione

“Ti piace vincere facile?”. Lo diceva un vecchio spot televisivo, con tono retorico. Ora se applichiamo questo concetto alle auto, la Cupra adora vincere facile e lo si intuisce dalla decisione di immettere sul mercato una versione ad hoc della Formentor, la best seller della sua gamma. Macinati ottimi risultati commerciali in passato, il Costruttore cerca di spremere ulteriore nettare dal vitigno. Attraverso un’edizione speciale, la VZ5 BAT, un nome vagamente bizzarro, difficile da ricordare. Ma una volta scoperte le caratteristiche e ammirata nelle foto pubblicate diventa quasi impossibile scordarsela. Perché, in aggiunta allo stile accattivante del modello base, aggiunge ulteriore carattere per la quintessenza del piacere di guida dell’azienda spagnola a combustione interna. Se le elettriche dettano banco e lo faranno ancor più in futuro, le ICE (acronimo impiegato per riferirsi alle endotermiche) hanno parecchie cartucce da sparare.

Cupra Formentor VZ5 BAT: l’edizione dal “fascino oscuro”

La Cupra Formentor VZ5 BAT è una limited edition, come fa tanto figo al giorno d’oggi, cioè costituisce un’edizione a tiratura limitata. A differenziarla ci pensano sia il design esterno sia quello degli interni, in termini di finiture. L’ottimo “packaging” mette in ulteriore risalto l’ottima meccanica, degna di una signora su strada. È sufficiente spulciare gli scatti condivisi per rimanerne folgorati. Merito del fotografo? Certo, chi può dire il contrario. Eppure, abbiamo l’impressione che ci sia sotto pure altro, ovvero la qualità del soggetto immortalato, avente tempra da vendere. Gli elementi in nero nella zona esterna lo caratterizzano, insieme alla finitura lucida di barre del tetto e griglia (telaio incluso). I cerchi in lega da 20 pollici valorizzano il quadro complessivo.

Gli specchietti retrovisori esterni dispongono di alloggiamenti in fibra di carbonio e i terminali di scarico sono rifiniti in cerakote nero. Il badge Cupra, collocato sia nella zona anteriore sia in quella posteriore, conferisce un tocco di personalità ulteriori. Il lettering in tonalità cromata scura si sposa con tutto il resto.

Cerchiamo di andare oltre gli esterni e focalizziamoci sull’abitacolo, sportivo e dalle tonalità scure. I sedili CUPBucker rientrano nel pacchetto standard. Una chicca di livello assoluto, forte di numerosi dettagli ed elementi specifici, tipo le cornici cromate nere, delimitanti le prese d’aria in “comunella” con la consolle centrale.

Sotto il cofano nulla di nuovo. Il propulsore benzina a cinque cilindri TSI da 2.5m litri eroga 390 CV e 480 Nm di coppia motrice massima. Il powertrain è combinato alla trasmissione automatica DSG a doppia frizione a sette rapporti e alla trazione integrale 4Drive. Da 0 a 100 km/h scatta in 4,2 secondi e raggiunge una velocità di 250 km/h, limitata elettronicamente. Sul prezzo vige completo: nella nota, il brand promette di rivelarlo all’apertura degli ordini.