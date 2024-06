Xiaomi, il nuovo SUV ricorda la Ferrari Purosangue: iniziati i test

Xiaomi ha lanciato la sua prima berlina elettrica sul mercato pochi mesi fa: la Xiaomi SU7. L’auto ha riscosso enorme successo, superando qualsiasi aspettativa del brand cinese, new entry nel settore automotive. Dopo il lancio, l’amministratore delegato del brand ha annunciato che entro la fine dell’anno sarebbe arrivato anche un SUV, sebbene fosse ancora “un progetto top secret”.

Xiaomi: iniziati i test per il nuovo SUV elettrico

Al momento il marchio cinese ha consegnato oltre 20.000 esemplari della berlina elettrica, dopo aver accelerato la produzione in seguito all’enorme richiesta. Ora, sembra che il “progetto top secret” sia uscito alla scoperto, sebbene il SUV Crossover presenti teli e camuffature per nasconderne il design, per i primi test su strada. A giudicare dalle immagini, sembra che le forme del veicolo siano molto simili a quelle della Porsche Taycan o, in qualche modo, quelle della Ferrari Purosangue. Se sarà più o meno potente rispetto ai veicoli citati, non ci è dato saperlo, per ora.

Questo modello, che al momento non ha ancora un nome ufficiale ma è conosciuto internamente con il nome di MX11, dovrebbe essere presentato ufficialmente entro la fine dell’anno. Ovviamente, così come la sua “sorella” SU7, sarà esclusivamente elettrica e, in seguito, potrebbe arrivare anche in Europa, sebbene bisognerà valutare prima la situazione legata ai dazi dell’Unione Europa alle auto importate dalla Cina.

Dalle immagini è possibile notare che le linee del veicolo si sviluppano in lunghezza più che in altezza, dunque non le classiche da SUV. Al momento non ci sono molti altri dettagli sul secondo veicolo elettrico del brand cinese, che potrebbero però arrivare nel corso dei prossimi mesi. La casa automobilistica starebbe lavorando anche ad un terzo modello, anche se, anche in questo caso, al momento è un progetto “top secret”. In passato si parlava dell’arrivo anche di una supercar, sebbene possa essere ancora troppo presto. Forse una compatta più accessibile? Lo scopriremo presto.