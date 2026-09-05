Volvo EX30 si aggiorna con due dotazioni molto attese dai clienti

La Volvo EX30 potrà fornire energia anche fuori dall’abitacolo, per esempio per ricaricare una bicicletta elettrica durante una sosta o alimentare un computer lontano da una presa. La funzione Vehicle-to-Load arriva attraverso un aggiornamento gratuito del software, che Volvo distribuirà anche alle vetture già in circolazione nei mercati compatibili.

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Volvo aggiorna la EX30 con V2L, nuovi menu e Plug & Charge

Per utilizzarla servirà un adattatore da collegare alla presa di ricarica dell’auto, acquistabile separatamente. Nel listino italiano l’accessorio costa 240 euro IVA inclusa ed è descritto come un adattatore da Tipo 2 a Tipo F, con uscita a 230 volt. Chi possiede già una EX30 compatibile potrà quindi aggiungere questa possibilità senza dover acquistare una versione più recente del SUV.

La batteria di trazione fornisce fino a 3 kW di potenza, sufficienti per diversi apparecchi di uso quotidiano, purché il loro assorbimento rientri nel limite previsto. Volvo indica fra gli impieghi possibili anche l’alimentazione di utensili elettrici e attrezzature da campeggio, rendendo l’auto utilizzabile come fonte di energia durante le attività all’aperto.

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Il sistema interrompe automaticamente l’erogazione quando la carica scende sotto il 20%, conservando così una riserva per gli spostamenti. L’energia utilizzata dagli apparecchi proviene infatti dallo stesso pacco batterie che alimenta il motore e incide sulla percorrenza ancora disponibile.

Alle EX30 dal model year 2026 destinate ad alcuni mercati europei sarà riservata anche l’introduzione del Plug & Charge. Dopo aver configurato il servizio, il conducente potrà avviare la ricarica collegando semplicemente il cavo a una colonnina compatibile, senza passare ogni volta dall’app o utilizzare una tessera per identificarsi. Il riconoscimento automatico richiede il supporto del servizio da parte dell’operatore della rete.

Volvo ha inoltre ridisegnato il menu delle impostazioni e reso personalizzabile la barra contestuale dello schermo centrale, così da facilitare l’accesso alle funzioni utilizzate più spesso. La barra può suggerire le azioni in base alla situazione, riducendo i passaggi necessari per raggiungere alcuni comandi durante l’uso dell’auto.

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I proprietari riceveranno una notifica nell’auto e nell’app quando l’aggiornamento sarà pronto per l’installazione, secondo una distribuzione progressiva nelle settimane successive all’annuncio. Il V2L riguarda i mercati con standard CCS2 e dipende dalla configurazione della vettura. Restano attualmente esclusi Stati Uniti, Canada, Messico, Corea, Taiwan e Giappone, dove saranno comunque disponibili i miglioramenti dell’interfaccia.