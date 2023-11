T-Roc Sport, disponibile l’edizione limitata del modello pensata per il mercato italiano

La Volkswagen T-Roc è un modello che ha avuto importanti riscontri in termini di vendite nel nostro Paese. Dall’inizio dell’anno, infatti, lungo il territorio nazionale sono ne sono state vendute più di 20mila, un dato destinato quindi a crescere nel corso del quarto segmento del 2024. Non stupisce perciò il fatto che il gruppo tedesco abbia deciso di dare vita alla T-Roc Sport, un’edizione limitata del crossover dedicata espressamente al nostro mercato.

La presentazione della nuova edizione limitata sarà oggetto di un vero e proprio evento, denominato Porte Aperte. Un evento che si terrà presso le concessionarie sabato 18 e domenica 19 novembre. Grazie ad esso i clienti italiani potranno ammirare una serie di personalizzazioni esclusive e le dotazioni particolarmente ricche che caratterizzano il modello.

Volkswagen T-Roc Sport: una proposta rivolta ai consumatori italiani

La Volkswagen T-Roc dopo essere stata sottoposta a restyling è in vendita da alcuni mesi in diverse versioni, che spaziano dalla versione base Life sino alla Style, passando per la sportiva R-Line. Alla lista, però, ora va ad aggiungersi il nuovo allestimento Sport, che si fa notare per la ricca dotazione di serie e la disponibilità per tutti i motori.

Volkswagen T-Roc Sport è basata sull’allestimento Life e mette in evidenza cerchi in lega Grange Hill da 18 pollici di colore nero. Per quanto riguarda gli esterni, sono caratterizzati dai vetri posteriori oscurati, mentre all’interno dell’abitacolo si fa notare il climatizzatore automatico bizona Climatronic con comandi touch.

È la stessa casa teutonica a mettere in evidenza un vero e proprio vantaggio riservato ai clienti di questa edizione, quantificabile in oltre mille euro. Una cifra che deriva proprio dal valore degli equipaggiamenti. Una sorta di premio riservato a quella clientela italiana che ha molto apprezzato la T-Roc.

Il modello sportivo è disponibile nelle colorazioni Ascot Grey, Pure White, Deep Black, Pyrit Silver, Indium Grey e Petroleum Blue. Potrà essere acquistato in abbinamento con le seguenti motorizzazioni: 1.0 TSI da 110 CV con cambio manuale a 6 rapporti, turbo benzina 1.5 TSI 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti e turbodiesel 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti.

Per quanto concerne invece i prezzi, si parte dai 30.900 euro necessari per avere il motore 1.0 TSI da 100 CV e cambio manuale a 6 rapporti. Che salgono a quota 35.100 per la turbodiesel 2.0 TDI da 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti, e a 35.700 per la turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti. Inoltre, è possibile avere la T-Roc Sport 1.0 TSI da 110 CV con 5.500 euro di anticipo, 35 rate mensili da 169 euro con 30.000 km inclusi ed estensione di garanzia Extra Time valida 2 anni oppure 80mila chilometri.

Il momento particolare di Volkswagen

Il marchio tedesco si trova in un momento abbastanza particolare. Non stupisce quindi la sua decisione di curare il mercato italiano, ove il lancio della versione Sport di T-Rocs si accompagna a quello della nuova Tiguan, l’aggiornamento del piccolo SUV che ha evidenziato alcune novità tecnologiche, senza però operare alcun genere di stravolgimento.

All’interno dell’azienda, infatti, è in atto una sorta di pausa di riflessione, resa necessaria da quanto sta accadendo sul mercato delle auto elettriche. La stasi del mercato tedesco, infatti, si mixa alla flessione in atto negli Stati Uniti e in Cina. Mentre è in vera e propria rotta quello del Regno Unito, ove il rifiuto dei modelli green sembra abbastanza evidente.

Una situazione in cui Volkswagen deve muoversi con estrema prudenza, proprio per non esporsi a quella tempesta perfetta evocata dagli ambienti sindacali. Tanto da aver proprio di recente deciso di non procedere oltre nei piani inizialmente previsti per la costruzione di nuovi siti dedicati alla produzione di batterie. L’attuale capacità di produzione sino a 200 GWh all’anno, quindi, è stata considerata del tutto sufficiente per far fronte alla domanda in una congiuntura economica che volge rapidamente al peggio. Ora non resta che attendere le prossime mosse della casa, per capire meglio cosa potrà accadere nell’immediato futuro.