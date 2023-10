Volkswagen Golf GTI 2024: aumento di cavalli per sfidare la concorrenza

Una Volkswagen Golf GTI ancora più potente? Sembra proprio di sì. O almeno è quanto suggeriscono gli ultimi avvistamenti avvenuti lungo le strade europee. Sebbene solo all’inizio di ottobre siano stati visti i muletti utilizzati per i test su strada, le sessioni di collaudo sono in corso da mesi. Quando si parla di Golf, l’interesse del pubblico è immediato, ma in qualche modo la Casa tedesca è riuscita finora a mantenere segrete le proprie carte.

Volkswagen Golf GTI: più potenza e ancora più divertimento

Su cosa ci aspetti in futuro, Autocar cerca di fare delle anticipazioni. Secondo loro, la versione aggiornata sarà lanciata all’inizio del prossimo anno. Questo non comporterà semplici aggiornamenti secondari, ma dei progressi significativi, specialmente sul fronte delle prestazioni. Per chi se lo fosse dimenticato, l’acronimo GTI identifica quei veicoli più sportivi dell’azienda di Wolfsburg. Nel corso degli anni, questi modelli hanno spesso ottenuto un grande successo commerciale, quindi ora l’obiettivo è soddisfare le elevate aspettative dei fan.

La modifica principale riguarderà il motore a benzina turbocompresso da 2.0 litri, che subirà una revisione per erogare una potenza superiore rispetto agli attuali 245 CV. Questa strategia è in linea con la tradizione delle GTI in Europa. Un esempio è la Clubsport, capace di erogare 300 CV, rendendola più potente della versione base (senza raggiungere le prestazioni della R), ed è a trazione anteriore.

Secondo il magazine, la Volkswagen Golf GTI standard riceverà un aumento di 20 CV, portandola a 265 CV, così da eguagliare la Passat e la Tiguan con il motore da 2.0 litri TSI. Inoltre, è possibile che la coppia motrice del motore a quattro cilindri aumenti ulteriormente, forse superando i 400 Nm, cioè di circa 35 Nm in più rispetto all’attuale proposta. La Clubsport menzionata precedentemente raggiunge già questi valori, il che rende l’ipotesi meno fantasiosa di quanto si potrebbe pensare.

Infine, resta da vedere quale sarà la scelta del cambio. Con l’edizione speciale “380” presentata ad agosto, sembrava che il cambio manuale a sei marce fosse stato eliminato. Tuttavia, a causa degli ultimi sviluppi riguardanti il protocollo di emissioni Euro 7, la situazione potrebbe cambiare. Dopo le continue pressioni esercitate, la coalizione avversa composta da Italia, Francia, Spagna e Repubblica Ceca ha ottenuto il rinvio tanto richiesto. La rigorosa normativa non entrerà in vigore il 1° luglio 2025, ma in una data successiva.