Volkswagen taglia i salari dei dipendenti del 10%: “Serve un sacrificio”

La chiusura dello stabilimento Audi di Bruxelles è soltanto la punta dell’iceberg. Il Gruppo Volkswagen si trova infatti in estrema difficoltà e sta tentando di salvare il possibile per restare competitiva sul mercato. Tra le opzioni, anche il taglio dei salari del 10% per tutti i dipendenti in Germania, chiedendo un sacrificio ai dipendenti che, come al solito, in queste situazioni sono sempre i primi ad avere la peggio.

Volkswagen chiede un sacrificio ai dipendenti in seguito alle difficoltà del Gruppo automobilistico

La casa automobilistica tedesca sta portando avanti dei dialoghi con IG Metall, il sindacato che rappresenta i lavoratori del settore metalmeccanico, che aveva chiesto di ripristinare i contratti collettivi con effetto dal 31 dicembre 2024. Tuttavia, secondo il gruppo automobilistico, non sarà possibile, così come l’aumento salariale richiesto del 7%. Anzi, potrebbe succedere proprio il contrario.

Volkswagen, infatti, intende tagliare gli stipendi del 10% di tutti i lavoratori in Germania e abolire i compensi extra. Inoltre, eventuali assunzioni di apprendisti e studenti saranno basati sulle esigenze dell’azienda. Per “garantire il successo a lungo termine dell’azienda”, Volkswagen intende eliminare anche il bonus di 170 euro al mese concordato collettivamente. Insomma, è previsto un periodo di sacrifici su tutti i fronti, altrimenti le conseguenze in futuro potrebbero essere addirittura peggiori.

Secondo il gruppo automobilistico, un contratto collettivo aziendale “competitivo e orientato al futuro” deve prevedere condizioni di lavoro uniformi con 35 ore settimanali ed eliminare la clausola di salvaguardia per i dipendenti assunti prima del 2005. “Riteniamo che questo pacchetto di misure sia fondamentale per mantenere la competitività di Volkswagen e, di conseguenza, garantire l’occupazione nel lungo periodo”, ha dichiarato Arne Meiswinkel.

Il nuovo contratto collettivo di Volkswagen AG coinvolgerà circa 120.000 dipendenti, distribuiti tra gli stabilimenti di Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden e Kassel, e si applicherà anche al personale di Volkswagen Financial Services, Volkswagen Immobilien GmbH e dx.on GmbH.